الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قنوات الافلام.. كيفية ضبط تردد قناة روتانا 2021

تردد
تردد

تردد قناة روتانا 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تلقى رواجا كبيرا عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ وقف التردد القديم وتفعيل الجديد في أول شهر أغسطس الجاري حتى تصدر القائمة البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي المصري النايل سات ومعلومات عن شركة روتانا.

تردد قناة روتانا 2021

ويرغب الملايين من المواطنين في ضبط تردد قناة Rotana  التي توقف بثها منذ أول شهر أغسطس الجاري في إطار عملية التطوير المستمرة التي تجريها القناة لخدمة متابعيها وحصولهم على صورة وصوت متميزين خلال الـ24 ساعة حيث يمكن ضبط إشارة البث عبر تردد قناة روتانا سينما على 11296 واستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 والتي يعرض من خلالها صفوة الأفلام التي يعشقها جمهور العالم العربي فيما يمكن ضبط تردد قناة روتانا خليجية عبر القمر الصناعي المصري على 11296 إستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 .

 

تردد قناة Rotana Classic  عبر النايل سات 

تعرض قناة Rotana Classic   التابعة لمجموعة قنوات روتانا مجموعة مميزة من الأفلام القديمة والتي تعد من جواهر السينما المصرية عبر شاشتها مجانا بدون تشفير والتي لم تعرض من قبل على شاشة التليفزيون حيث تمتلك القناة حق عرض أكثر من 2000 فيلما من أفلام الزمن الجميل بمعدل 60 % من مكتبة الأفلام العربية لذلك يسعى الكثير من عشاق مشاهدة الأفلام العربي القديمة إلى ضبط ترددها عبر 11296 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 والتي لقيت رواجا كبير بين الجمهور  العربي أثناء فترة الحظر الكلي التي دعت إليها كافة دول العالم لتفادي خطر كورونا.

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