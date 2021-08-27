«رؤية مصر 2030.. إفريقيا 2063».. في صالون ثقافي بالإسماعيلية

فى إطار استراتيجة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم برفع الوعى الثقافى والفنى وسياسات الدولة التنموية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الصالون الثقافى الشهرى بفرع ثقافة الاسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وتضمن محاضرة بعنوان «رؤية مصر٢٠٣٠.. افريقيا ٢٠٦٣» في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة العالمية وانعكاسها في قارة أفريقيا" حاضرها د. أحمد جمال خطاب أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس.

وتحدث حول أهداف التنمية المستدامة ومنها القضاء على الفقر والجوع، الصحة الجيدة، التعليم الجيد، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، السلام والعدل والمؤسسات القوية.

وأكد أن هناك العديد من الطرق والأساليب لتحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع وهي رفع كفاءة القدرات المحلية لإدارة البيئة وتنمية مواردها الطبيعية، التعليم والتدريب، والحصول على المعرفة المتاحة لدى الدول الصناعية لضمان تفادى الأخطاء المتوقعة، بجانب التأكيد على الإعتبارات البيئية في خطط التنمية، والإهتمام بالبيئات الحرجة مثل الأراضي الجافة ومناطق البحيرات والمنخفضات الرطبة ومناطق التوسع الحضري، وكذلك تشجيع ابتكار بدائل لندرة الموارد من اجل تحسين نوعية الحياة للجميع، وتتمثل مؤشرات التنمية المستدامة بمصر فى تحسين الصحة، توفير فرص عمل، حماية الموارد المائية، ترشيد استهلاك الطاقة، الاسكان والنمو الحضرى وغيرها.

أضاف جمال أن خلال الإحتفالات بالذكرى 50 لتأسيسه، أطلق الإتحاد الأفريقي رؤية جديدة للقارة الأفريقية بعنوان “أجندة 2063″، وقد حددت لنفسها هدفًا وهو "أفريقيا التي نريد" وتعتمد في تحقيقها على بنك التنمية الأفريقي، والقيادة السياسية الاستراتيجية والتكامل الإقليمي وخلق فرص عمل لجميع الأفارقة، بما في ذلك النساء والشباب، وتسوية النزاعات.

وتقسم الأجندة إلى خطة لـ ٢٥عامًا، و١٠ سنوات، وخطط قصيرة المدى، وسوف تركز هذه الخطط على الإسراع في تنفيذ إطارات العمل القارية الرئيسية، بالإضافة إلى ضرورة قيام الدول الأفريقية بإلحاق الأطر التشريعية والبرتوكولات المناسبة والصكوك المماثلة مع أجندة ٢٠٦٣، وتتكون الأجندة من ثلاث وثائق: هي وثيقة أجندة ٢٠٦٣، والنسخة الشعبية للأجندة، ومسودة العشر سنوات الأولى من تنفيذ أهداف الأجندة، بالاضافة إلى ذلك أقيمت فقرة تخت شرقي من شباب الإسماعيلية قدموا من خلالها مجموعة من اغنيات زمن الفن الجميل.