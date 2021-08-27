قوافل سكانية شاملة بدمنهور وأبو حمص ضمن «حياة كريمة» في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة وبقرى مبادرة "حياة كريمة" للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وكذا تفعيل دور اللجان السكانية بالمراكز.

ونظمت الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وأبو حمص بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد ٢ قافلة سكانية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت شعار " الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية " أحدهما بقرية الشوكة الأبعادية بدمنهور وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:- الكشف على ١٨٤ حالة " ١٢ أسنان - ٢٠ نساء - ١٥٢ باطنة وأطفال".

كما قامت الحملة بتوزيع 98 أسطوانة بوتاجاز بسعر مدعم، واستكتاب 38 من راغبى الحصول على شهادة محو أمية وجار الفلتر الاسماء على الكمبيوتر وسوف يتم إخطار هم بالميعاد الامتحان بالوحدة المحلية أو فرع الهيئة بمحو الامية.

كما تم خلال القافلة توجيه الرائدات الريفيات الى منازل أهالى القرية لمساعدتهم فى التسجيل على موقع التطعيم ضد فيروس كورونا بالإضافة الى قيام فريق العمل بمساعدة راغبى التسجيل فى الحصول على التطعيم بإدخال البيانات على الموقع.

كما تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية الجردات التابعة لقرية جواد حسنى بأبو حمص تم خلالها:- توقيع الكشف الطبي على عدد "٨٧ أمراض نساء - ٢٥ أطفال - ٤٧ تركيب لولب".

وتم الكشف على ٢٠٠ من الأغنام و ٢١ أبقار وجاموس ، كما تم رش أكثر من ٢٥٠ رأس ماشية،وتم استكتاب ٣٢ من أهالي القرية رجال ونساء، وتم توزيع ٥٠ أنبوبة غاز على الأهالي بسعر المصنع

كما تم خلال القافلة تركيب 15 كشاف وتصليح 11 كشاف بشوارع القرية من أجل المساهمة في إنارة القرية فترة الليل.