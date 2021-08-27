الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 11 قطعة سلاح خلال حملات أمنية بالبلابيش فى سوهاج

اسلحة نارية
اسلحة نارية

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقرية (الشيخ إمبادر البلابيش قبلى) بدائرة مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج.

أسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 3 متهمين، وضبط 11 قطعة سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 7 متهمين، وتنفيذ 128 حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

الامن العام الأسلحة النارية المواد المخدرة 3 قضايا مخدرات أمن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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