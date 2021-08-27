الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا قلقة من النزاع المسلح بـ«الزاوية»

الاشتباكات المسلحة
الاشتباكات المسلحة

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها من اندلاع  الاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، بين جهاز دعم الاستقرار والبحث الجنائي الزاوية، الأمر الذي ينذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش في المنطقة، وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر، ويعاني المدنيين من الحماية والرعاية التي تفرضها قواعد حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي والبروتوكولات الملزمة لصياغة حق الحياة.

ودعت العربية لحقوق الإنسان، حكومة الوحدة الوطنية بالعمل وتكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح (بين أجهزتها الرسمية) واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم.
     
وأكدت المنظمة أن التحشيد العسكري  لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح  على نحو واسع، وانتشار الميليشيات المسلحة المناطقية التي يعاني جميعها من نقص في الانضباط، معربة عن خشيتها اغتنام الجماعات الإرهابية حالة هشاشة النظام الأمني لتنفيذ هجمات انغماسية أو أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، مطالبة العربية لحقوق الإنسان ضرورة العمل على إدراج أسماء أمراء الحرب ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و(2259)، واللذان ينصان على ملاحقة كل منهكي قواعد القانون الدولي الإنساني.

وكانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، بين ميليشيات محمد البحرون الملقب بـ"الفار" تابعة لمدينة الزاوية وميليشيا يرأسها معمر الضاوي تابعة لمدينة ورشفانة، بمنطقة الماية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

واستخدمت في هذه الاشتباكات التي لا تزال مستمرة حتى الآن، كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، كما تحدث ناشطون عن سقوط قذائف هاون على الأحياء السكنية، حيث أظهرت صور جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان جراء سقوط القذائف.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا ليبيا مدينة الزاوية الإشتباكات المسلحة طرابلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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