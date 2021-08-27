نقل رئيس وزراء إيطاليا الأسبق «برلسكوني» إلى المستشفى في ميلانو مجددا

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية" أنسا" عن مصادر قولها إنه تم نقل رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، سيلفيو برلسكوني إلى مستشفى في مدينة ميلانو بعد ظهر أمس الخميس، للخضوع لاختبارات ما بعد إصابته بفيروس كورونا.



وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة، أنه كان قد تم نقل برلسكوني إلى المستشفى في الثاني من سبتمبر الماضي بسبب إصابته بـ كورونا.



و كان الأطباء قد شخصوا إصابته بأنها التهاب رئوي مضاعف ناجم عن إصابته بفيروس كورونا، وقالوا إن إصابته خطيرة.



وقال برلسكوني آنذاك" أول ثلاثة أيام كانت صعبة للغاية " مشيرًا إلى أن مرض كوفيد 19 " يعد مرضا خطيرا للغاية".



كما أعلن متحدث باسم حزب إيطاليا إلى الأمام في 11 مايو الماضي أن برلسكوني عاد للمستشفى مجددا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية " انسا " أن برلسكوني 84 عاما، ويتلقى العلاج لمعاناته من آثار الإصابة بفيروس كورونا.

وجرى إرجاء عدة قضايا قانونية ومحاكمات أثناء تواجده في المستشفى.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الخميس، تسجيل 43 حالة وفاة، و7 آلاف و221 إصابة بفيروس كورونا على مستوى إيطاليا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن البيانات الصادرة عن الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 128 ألفًا و957 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 4 ملايين و243 ألفًا و 597 إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة، وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.