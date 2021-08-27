الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قطع المياه 9 ساعات عن 5 مناطق بأشمون 3 أيام الأسبوع المقبل

مياة
مياة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه أيام السبت، الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، اعتبارًا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء عن مناطق (شارع محسن حمد، شارع صلاح الدين، عزبة الباشا، عزبة النجار، منطقة عجمي شعير).

وأرجعت الشركة السبب لوجود أعمال إحلال وتجديد بشارعي صلاح الدين ومحسن حمد بمدينة أشمون، تستمر لحين ربط الشوارع على الخطوط الجديدة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وكان قد عقد أمس الخميس الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعًا مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بحضور رئيس الجهاز التنفيذي ومدير عام التنفيذ والنائبة الدكتورة شيرين القشاش عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم.

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وكيفية تذليل معوقاتها والمشروعات المتوقفة والحلول وآليات استئناف العمل بها وتحديد الخطوات والإجراءات المطلوبة والعاجلة لاستكمالها والاتفاق على مواعيد نهوها لدخولها الخدمة وفق برنامج زمني محدد.

وأشار نجيب إلى أنه تم التنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية علي إستكمال مشروع صرف صحي سلكا وزوير علي أن يتم إستقبال التصرفات الواردة من محطة الرفع علي محطة معالجة الغوري اعتبارًا من يوم 1 فبراير 2022م بناءً على الجدول الزمني الذي تعهد الجهاز بتتفيذه.

وأكد نجيب حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية  للوقف على نسب التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء منها،مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات وتذليل العقبات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة.

برنامج اجتماع مشروعات مستشفيات مجلس النواب محطة مشروعات مياه الشرب مياه الشرب الصرف الصحي

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