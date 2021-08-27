الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 180 ألف عبوة شعرية سريعة التحضير «فاسدة» بالإسكندرية

المضبوطات
المضبوطات

قررت النيابة العامة في الإسكندرية التحفظ على 180 ألف عبوة شعرية سريعة التحضير داخل مخزن بدون ترخيص غير صالحة  للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بحيازة المدير المسؤول عن مخازن بدون ترخيص، كمية من الشعرية سريعة التحضير غير صالحة للاستخدام بتغير تواريخ الصلاحية لعبوات منتهية الصلاحية.

تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 4500 كرتونة، بداخل الكرتونة 40 عبوة زنة العبوة 70 جراما منتهية الصلاحية، يتم تدويرها في عبوات جديدة بتواريخ صلاحية جديدة، قبل ترويجها بالأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، التحفظ على 3.4 طن فراولة غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل ثلاجة حفظ المواد الغذائية قبل ترويجها بالأسواق، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ضباط تحقيق اجراءات بدون ترخيص ازمة

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