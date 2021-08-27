الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطع المياه 9 ساعات لمدة 3 أيام عن بعض مناطق أشمون

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه أيام السبت الموافق 28-8-2021، والإثنين 30-8-2021، والثلاثاء 31-8-2021 اعتبارًا من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً عن مناطق «شارع محسن حمد، شارع صلاح الدين، عزبة الباشا، عزبة النجار، منطقة عجمي شعير».

وأرجعت الشركة السبب لوجود أعمال إحلال وتجديد بشارع صلاح الدين وشارع محسن حمد بمدينة أشمون وتستمر الأعمال لحين ربط الشوارع على الخطوط الجديدة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

الصرف الصحي المنوفية مياه الشرب والصرف الصحي عمال الاعمال 9 ساعات شركة مياه أصحاب المخابز

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