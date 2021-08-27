الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محمد تيسير مطر.. ماذا قدم نائب «تنسيقية الأحزاب» بالبرلمان خلال 6 أشهر؟

النائب محمد تيسير
النائب محمد تيسير مطر

أعد النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن أداءه خلال دور الأنعقاد الأول لمجلس النواب، وكان قد طرح نفسه من خلال برنامج سياسي يهدف في المقام الأول إلى وضع آلية تواصل بينه وبين المواطن، وقام بتأسيس عدة مكاتب لخدمة المواطنين، يعمل بها مجموعة من شباب محافظة القاهرة، وذلك لتلقي شكاوى المواطنين، ووصل عدد الشكاوى التي استقبلها المكتب لأكثر من 3300 شكوى وطلب، تم العمل عليها بالشكل اللائق، وفق قواعد منظومة الشكاوى.

إضافة إلى ما تقدم، تضمن التقرير ما أنجزه "مطر" من أنشطة داخل البرلمان كمشاركة في الجلسات واستخدام الأدوات الرقابية، والمشاركة في جلسات لجنة حقوق الإنسان، ومناقشة وزراء الحكومة في البرامج المطروحة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة. وهذا التقرير يتناول حصاد تلك الأشهر بالتفصيل.

 النائب محمد تيسير مطر

وشارك محمد مطر، فى 24 زيارة ميدانية و18 لقاء رسمي، و58 عدد الجلسات، و40 جلسة لجنة حقوق الإنسان، واستخدم 6  أداوت رقابية، و8 مناقشات مع وزراء، وشارك 146 بكلمات فى مناقشة مشاريع القوانين. 

في سياق متصل، أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورقة تعريفية «انفوجراف» عن ملخص أداء نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.

واستعرضت الورقة إلقاء نواب التنسيقية 92 كلمة بالجلسة العامة وحضور 1213 إجتماع باللجان النوعية، وحضور 914 جلسة عامة وطلب استجواب لوزير الإعلام لإرتكاب مخالفات وعدم القيام بمهام المنوط بها وزارة الإعلام.

 النائب محمد تيسير مطر

وتضمن ملخص أداء النواب أيضًا 52 اقتراح برغبة و16 بيان عاجل 162 طلب إحاطة و15 سؤال موجه للوزراء.

كما  تقدم نواب التنسيقية 2 مشروع، وهما  قانون حول بشأن آيلولة واستبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية ومشروع قانون آخر لانشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري، وطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج، وطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشان القوانين المنظمة لأحوال الشخصية. 

 

 

 


 

 النائب محمد تيسير مطر
النائب محمد تيسير مطر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب خدمة المواطنين شكاوى المواطنين الأدوات الرقابية جلسات لجنة حقوق الإنسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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