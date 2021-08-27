حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك منذ إعلان وزارة الصحة عن رصد أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا "دلتا بلس" في مصر، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد بدء الدراسة الجديد (2021-2022) والخطة الاحترازية الموضوعة له.

ما هي حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات

نفى المركز الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء صحة المعلومات المتداولة خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة عن تأجيل العام الدراسي القادم (2021-2022) وأكد أن الدراسة في مواعيدها المحدد لها بالمدارس والجامعات يوم 9 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 15 يونيو المقبل للفصل الدراسي الأول والثاني وفقا للمخطط الزمني الذي تم الإعلان عنه في أواخر شهر يوليو الماضي حيث تبدأ الدراسة وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يهاجم الجسم ويقضي على الأجهزة الحيوية به مما يؤدي إلى الوفاة، لذلك يجب على الجميع إتباع الإجراءات الاحترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول لعام (2021-2022)

وضع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل للمدارس والجامعات (2021-2022) حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول في يوم السبت 9 أكتوبر المقبل حيث تستمر الدراسة به حتى يوم 15 يناير، وبذلك تكون فترة الدراسة الفعلية 14 أسبوعًا على أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 17 يناير 2022 وتستمر حتى 2 فبراير حيث تجرى وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ورعى واضعي المخطط الزمني للعام الدراسي الجديد بوزارة التربية والتعليم انتهاء كافة مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المصرية قبل بدء العام.

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ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات عبر المنصات الإلكترونية حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير فور انتهاء إجازة منتصف العام والتي ستكون خلال الفترة من (5 – 17) فبراير ويستمر حتى 9 يونيو لمدة 16 أسبوعًا بكافة المدارس والجامعات المصرية على أن تعقد الامتحانات في نهاية شهر يونيو وتنتهي 15 يوليو المقبل ويتم إعلان نتائج الطلاب تباعا.