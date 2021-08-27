الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد غلق شارع السودان.. نشر خدمات مرورية بمحيط أعمال محور ترعة الزمر

خدمات مرورية بمحيط
خدمات مرورية بمحيط أعمال محور ترعة الزمر

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة في محيط تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بمطلع محور الزمر القادم من جامعة الدول العربية اتجاه محور الزمر بتقاطع شارعى جامعة الدول العربية مع شارع السودان وذلك بعدما أعلنت غلق كلي لشارع السودان الإتجاه القادم من منطقة أرض اللواء باتجاه مناطق الدقى وشارع التحرير تحديداً أسفل كوبرى ناهيا، وذلك لمدة 3 أيام، بدأت من صباح اليوم الجمعة الموافق 27/8/2021م – حتى صباح يوم الأحد الموافق 29/8/2021م على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً، دون تعطيل حركة المرور.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد لبنة مدير مرور الجيزة إجراء التحويلات المرورية التالية:

القادم من شارع السودان من مناطق أرض اللواء متجهاً لمناطق الدقى وشارع التحرير يقوم بالسير يساراً قبل موقع الغلق الكلى إتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى ناهيا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية ثم السير يميناً بشارع جامعة الدول العربية ثم يساراً للعودة مرة أخرى واستكمال السير.

 القادم من شارع السودان من مناطق شارع التحرير وكوبرى الخشب متجهاً لمنطقة أرض اللواء ويرغب فى إستكمال السير بشارع السودان إتجاه مناطق أرض اللواء يقوم بالسير يميناً بشارع جامعة الدول العربية وصولاً حتى ميدان مصطفى محمود ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع جامعة الدول العربية وصولاً لشارع السودان ثم إستكمال السير يميناً بشارع السودان إتجاه مناطق أرض اللواء.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية محور الزمر شارع السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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