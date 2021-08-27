الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهم بسرقة هواتف المواطنين داخل المطاعم في عابدين

متهم
متهم

أدلى عاطل متهم بسرقة الهواتف المحمول من المواطنين في منطقة عابدين، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب المغافلة أثناء جلوسهم في المطاعم.

وأضاف المتهم أنه يدخل المطاعم والكافيهات ويراقب الضحية أكثر من مرة أثناء جلوسه في المكان، مشيرا الى أنه يستغل انشغال ضحيته أثناء تناول الطعام ويتوجه إليه، ويسرقه بأسلوب المغافلة، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص على محل بيع هواتف محمولة كائن بدائرة القسم لعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد 4 هواتف محمولة "ماركات مختلفة" مجهولين المصدر، مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل محال المأكولات بأسلوب "المغافلة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وأقروا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الهواتف المحمول رجال المباحث المطاعم

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