«صحة مطروح»: إنشاء أول مركز تأهيلى وعيادة عصبية وسلوكية بمستشفى الأطفال

قال الدكتور محمد علي، وكيل وزارة الصحة في مطروح، إنه تم التعاقد مع الدكتور حسام عاشور ضرغام، استشاري الأمراض العصبية ورئيس وحدة عناية مركزة جراحة مخ وأعصاب الأطفال في جامعة الإسكندرية ورئيس لجنة ضمور العضلات لمبادرة رئيس الجمهورية، وذلك لتكوين وحدات عناية مركزة أطفال بمستشفيات المحافظة، وإنشاء أول مركز تأهيلي وعيادة عصبية وسلوكية بمستشفى الأطفال التخصصي، مؤكدا علي أنه سيتم العمل يوم الخميس من كل أسبوع وذلك في مستشفى الأطفال التخصصي.

الدكتور محمد علي، وكيل وزارة الصحة

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن ذلك جاء تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وحرص مديرية الصحة على تحسين الخدمة الصحية بالمحافظة، وتوفير التخصصات النادرة للعمل بمستشفيات المحافظة لخدمة أهالي مطروح.

وكانت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير المنطقة السادسة للتأمين الصحي في مطروح أكدت أن مبادرة رئيس الجمهورية لمرضى ضمور العضلات بمحافظة مطروح انطلقت في العيادات النموذجية للتأمين الصحي.

الدكتور محمد علي، وكيل وزارة الصحة

وأوضحت أنه تمت مناظرة الحالات من قبل الدكتور حسام عاشور ضرغام، استشاري أمراض عصبية أطفال ورئيس وحدة عناية مركزة جراحة مخ وأعصاب أطفال جامعة الإسكندرية واستشاري التأمين الصحي عصبية أطفال ورئيس لجنة ضمور العضلات لمبادرة رئيس الجمهورية بالإسكندرية ومطروح، ورئيس قسم العصبية للأطفال بمستشفى الجامعة بالإسكندرية.

وأضافت أنه تم الكشف على عدد من الحالات من أبناء المحافظة وعمل الفحوصات اللازمة لهم وسحب عينة التحليل الجيني لأحد الحالات، تمهيدا للعرض على اللجنة العليا للحقن برئاسة الهيئة.

الدكتور محمد علي، وكيل وزارة الصحة

جدير بالذكر أن المبادرة تستقبل جميع الحالات وجميع الأعمار ولايشترط أن يكون للحالة تأمين صحي للكشف عليها وعمل جميع الفحوصات المطلوبة لها وحصولها على الخدمة العلاجية، ويتم الكشف على جميع الحالات يوم الخميس أسبوعيا.