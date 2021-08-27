الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان ترك الوضع «خارج عن السيطرة»

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قرار الولايات المتحدة بعدم تمديد الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس تركنا "جميعا في وضع لم يعد تحت السيطرة".

وصرح ماكرون بذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن خلال زيارة عمل تستغرق يوما واحدا إلى أيرلندا.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد خانوا مسؤوليتهم الأخلاقية في أعقاب قرار الولايات المتحدة بعدم تمديد الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان، قال ماكرون إنه يفضل عدم استخدام كلمة "خيانة".

وأردف أنه ليس من الآمن أن تستمر الدول الأخرى في تنفيذ عمليات الإجلاء بسبب القرار الأمريكي، وأضاف "نريد أن نعمل بجد وبشكل جيد حتى اللحظة الأخيرة للقيام بأقصى قدر من العمليات، والتأكد من أمن وسلامة موظفينا".

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ساعدت حتى الآن في إجلاء 2600 شخص، من بينهم نحو 2000 مواطن أفغاني معرض للخطر، ولا تزال عملية الإجلاء مستمرة، مشددا أنه "لا يمكنني ضمان نجاحنا لأن الوضع الأمني غير خاضع للسيطرة".

ووصل ماكرون إلى دبلن  ورحب به الرئيس الأيرلندي مايكل هيغنز أولا قبل اجتماعه مع مارتن في مباني الحكومة، حيث ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب قضية أفغانستان.

 

وعلى صعيد آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.


وانتقد الجنرال الأمريكي في هذا الإطار عدم وجود "خطة إجلاء ذات قوات مقاتلة"، مضيفًا أن الهجوم لهذا السبب كان متوقعًا، واصفًا ما حدث بأنه "مأساوي".


وأكد ماكينزي أن التحقيق جارٍ فيما يخص وجود "تيارات تهديد نشطة للغاية" للمطار الأفغاني.


وشدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب حول "المضي قدماً وضمان عدم حدوث هجوم آخر من هذا النوع"، لأنها حسب وصفه يمكن أن تكون "وشيكة وأن تحدث في أي لحظة".


وصرّح ماكينزي بأن البنتاجون يعمل على تحديد مرتكبي الحادث و"نحن مستعدون لاتخاذ إجراء ضدهم".


وأضاف المسؤول الأمريكي أن عملية الإجلاء من المرجح أن تتم "تحت ضغط وتحت هجوم"، مشيراً إلى أنهم سيعملون على تأمين وصول الأمريكيين للمجال الجوي.


وأفاد ماكينزي بأن المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن الهجمات سوف تستمر و"وسنفعل كل شئ نستطيعه لمنع هذه الهجمات".

الولايات المتحدة أفغانستان انسحاب ألم ماكرون المتحدة انسحاب الولايات المتحدة لولايات المتحدة الولايات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان للسيطرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

تفاصيل مطاردة مثيرة بين الشرطة وتشيكل عصابى فى البساتين

سفارة ألمانيا بالقاهرة تعلق على أزمة «دكتوراه محمد رمضان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس مستوطنة «إفرات»: يجب على إسرائيل مساعدة أمريكا فى أحداث أفغانستان

إسرائيل تلغى الاجتماع الأسبوعى لحكومتها

مسؤول فلسطيني: تصريحات «بينيت» بشأن رفض إقامة الدولة تنسجم مع رؤية حكومته