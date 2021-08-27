كندا تدين الهجمات التى وقعت بالقرب من مطار حامد كرزاى الدولى فى كابول

أدانت كند،ا اليوم الجمعة، الهجمات الدامية التي وقعت بالقرب من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بأفغانستان.



وقال رئيس الوزراء جستن ترودو - في بيان - "أدين بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في وقت سابق اليوم بالقرب من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بأفغانستان. أودت هذه الهجمات الشنيعة بحياة العديد من الأبرياء الذين يسعون لمغادرة البلاد وأولئك الذين يدعمون جهود الإجلاء، بما في ذلك أفراد الخدمة الأمريكية والعاملون الطبيون".

وأضاف: "كواحدة من أقرب حلفائها، تنضم كندا إلى الولايات المتحدة في حزنهم على سقوطهم".



وأعرب ترودو عن تعازيه للشعب الأفغاني وكل من تأثر بأعمال العنف.



وقال: "مع استمرار تطور الوضع على الأرض، سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين والمحليين لدعم الجهود الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، وضمان أن أولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان يمكنهم القيام بذلك بأمان".

وعلى صعيد آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.



وانتقد الجنرال الأمريكي في هذا الإطار عدم وجود "خطة إجلاء ذات قوات مقاتلة"، مضيفًا أن الهجوم لهذا السبب كان متوقعًا، واصفًا ما حدث بأنه "مأساوي".



وأكد ماكينزي أن التحقيق جارٍ فيما يخص وجود "تيارات تهديد نشطة للغاية" للمطار الأفغاني.



وشدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب حول "المضي قدماً وضمان عدم حدوث هجوم آخر من هذا النوع"، لأنها حسب وصفه يمكن أن تكون "وشيكة وأن تحدث في أي لحظة".



وصرّح ماكينزي بأن البنتاجون يعمل على تحديد مرتكبي الحادث و"نحن مستعدون لاتخاذ إجراء ضدهم".



وأضاف المسؤول الأمريكي أن عملية الإجلاء من المرجح أن تتم "تحت ضغط وتحت هجوم"، مشيراً إلى أنهم سيعملون على تأمين وصول الأمريكيين للمجال الجوي.



وأفاد ماكينزي بأن المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن الهجمات سوف تستمر و"وسنفعل كل شئ نستطيعه لمنع هذه الهجمات".