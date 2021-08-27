الولايات المتحدة تنكّس الأعلام تكريمًا لضحايا هجمات كابول

أعلن البيت الأبيض أن الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة سوف تنكس إلى النصف تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي في أفغانستان.



وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر اليوم إن الأعلام ستظل منكسة هكذا يوم الخميس حتى غروب شمس يوم 30 أغسطس "تكريمًا لضحايا أعمال العنف الحمقاء في كابول، أفغانستان".



وأضافت ساكي أن التقارير الأولية عن الهجمات في كابول جاءت بينما كان أعضاء فريق الأمن القومي الأمريكي مجتمعين في غرفة العمليات لعقد اجتماع منتظم مع الرئيس.

وعلى صعيد آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.



وانتقد الجنرال الأمريكي في هذا الإطار عدم وجود "خطة إجلاء ذات قوات مقاتلة"، مضيفاً أن الهجوم لهذا السبب كان متوقعاً، و اصفاً ما حدث بأنه "مأساوي".



وأكد ماكينزي أن التحقيق جارٍ فيما يخص وجود "تيارات تهديد نشطة للغاية" للمطار الأفغاني.



وشدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب حول "المضي قدماً وضمان عدم حدوث هجوم آخر من هذا النوع"، لأنها حسب وصفه يمكن أن تكون "وشيكة وأن تحدث في أي لحظة".



وصرّح ماكينزي بأن البنتاجون يعمل على تحديد مرتكبي الحادث و"نحن مستعدون لاتخاذ إجراء ضدهم".



وأضاف المسؤول الأمريكي أن عملية الإجلاء من المرجح أن تتم "تحت ضغط وتحت هجوم"، مشيراً إلى أنهم سيعملون على تأمين وصول الأمريكيين للمجال الجوي.



وأفاد ماكينزي بأن المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن الهجمات سوف تستمر و"وسنفعل كل شئ نستطيعه لمنع هذه الهجمات".