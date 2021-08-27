روما: القوات الأفغانية لم تطلق نيرانها صوب طائرة عسكرية إيطالية

نفى مصدر حكومي إيطالي أن تكون القوات الأفغانية أطلقت النار على طائرة نقل عسكرية إيطالية في مطار كابول عند إقلاعها.



وأوردت إذاعة (مونت كارلو) الدولية أن المصدر ذكر أن التقارير الاستخباراتية أوضحت أن قوات أفغانية كانت تطلق النار في الهواء لتفريق الحشود بالقرب من مطار كابول.



كان مصدر إيطالي قد قال في وقت سابق إن طائرة النقل العسكرية، وهي من طراز سي-130 وكانت تقل ما يقرب من 100 مدني أفغاني، تعرضت لهجوم بعد دقائق من إقلاعها.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز الضرورة الملحة لحماية المواطنين من المعلومات المضللة والأكاذيب التي تنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية عن تغريدة للوزير عبر "تويتر" أشار فيها إلى استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، ومقره واشنطن العاصمة، والذي يعكس الاتجاه المتزايد بين المواطنين الأمريكيين للنظر في اتخاذ إجراء حكومي ضروري لتقييد المعلومات الكاذبة عبر الإنترنت.



ووفقًا لهذا الاستطلاع فقد أعرب حوالي 39 بالمائة من المواطنين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع في عام 2018 أنه يجب على الإدارة اتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه التضليلات، بينما في عام 2021، وصل أولئك الذين يتبنون وجهة النظر هذه إلى 48 بالمائة.



وقال رئيس الدبلوماسية الكوبية: "من الضروري بشكل متزايد حماية المواطنين من المعلومات المضللة والأكاذيب".

وعلى صعيد آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.



وانتقد الجنرال الأمريكي في هذا الإطار عدم وجود "خطة إجلاء ذات قوات مقاتلة"، مضيفاً أن الهجوم لهذا السبب كان متوقعاً، واصفاً ما حدث بأنه "مأساوي".



وأكد ماكينزي أن التحقيق جارٍ فيما يخص وجود "تيارات تهديد نشطة للغاية" للمطار الأفغاني.



وشدد المسؤول العسكري الأمريكي على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب حول "المضي قدماً وضمان عدم حدوث هجوم آخر من هذا النوع"، لأنها حسب وصفه يمكن أن تكون "وشيكة وأن تحدث في أي لحظة".



وصرّح ماكينزي بأن البنتاجون يعمل على تحديد مرتكبي الحادث و"نحن مستعدون لاتخاذ إجراء ضدهم".



وأضاف المسؤول الأمريكي أن عملية الإجلاء من المرجح أن تتم "تحت ضغط وتحت هجوم"، مشيراً إلى أنهم سيعملون على تأمين وصول الأمريكيين للمجال الجوي.



وأفاد ماكينزي بأن المسؤولين في واشنطن يعتقدون أن الهجمات سوف تستمر و"وسنفعل كل شئ نستطيعه لمنع هذه الهجمات".