الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

حتى أولادي هجروها.. أحمد حجاب يحمل لواء «الزنكوغراف» بالإسكندرية (صور)

أحمد حجاب
أحمد حجاب

أحمد حجاب واحد من أواخر العاملين في مجال الزنكوغراف، وهو مجال صناعة الأختام واللافتات اليدوية، وهي الصناعة التي اقتسمها العرب واليهود في الإسكندرية لسنوات طويلة خلال القرن التاسع عشر.

وفي محال صغيرة في حي المنشية مارس اليهود المهنة وبرعوا فيها وكانت أعداد العرب بينهم محدودة، فكانوا يقيمون ويعملون بجوار معبد منشه الشهير الذي أعيد ترميمه وافتتاحه، وفقط اثنين من العرب فقط امتلكوا متاجر صغيرة في هذا المكان، واستمر الوضع حتى هاجر اليهود من الإسكندرية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

وظلت المنطقة المشهورة بالحرف اليدوية تقدم أفضل فنون الزنكوغراف وتبرع فيها وانتقلت ملكية المتاجر واحدًا تلو الآخر إلى المصريين والعرب في المنشية، ومن بين هذه المتاجر كانت ورشة حجاب التي مازالت تمارس المهنة وتقدم خدمة الزنكوغراف حتى الآن.

يقول أحمد حجاب، وريث المتجر وأحد آخر العاملين بالمجال: "مهنة الزنكوغراف هي مهنة صناعة الأختام وطباعتها واللافتات اليدوية وكلها تصنع بطريقة يدوية، اتعلمتها من والدي وتدربت على يديه، ونجحت في تطويرها، ولكن كباقي الحرف اليدوية تعاني المهنة من الاندثار، نظرًا لعزوف الشباب عنها لصالح المهن الأكثر سهولة والتي تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير".

ve
أحمد حجاب

يضيف لـ"الدستور": "حاولت أعلم ولادي المهنة علشان تفضل المهنة والورشة مستمرة من بعدي لكن للأسف ولا واحد فيهم مقتنع أو عايز يتعلمها وكلهم اتعلموا حرف تانية أو بعدوا عن العمل اليدوي".

يتحدث حجاب عن صعوبات المهنة والتي تبدأ بصناعة الأختام لكونها تصنع معكوسة حتى تصبح صحيحة عند طباعتها على الورق، نفس طريقة عمل المرأة، ولكن اللافتات لا تحتاج إلا سوى موهبة كبيرة من الرسم، وإتقان الكتابة فقط.

وتواجه المهنة خطر الانقراض بسبب لجوء الكثيرين إلى اللافتات المطبوعة بالكمبيوتر وهي أكثر سهولة في طباعتها وأسرع، وهو ما يجعل المنافسة معها أمر مستحيل.

wd
أحمد حجاب

ومازالت أمنية حجاب الوحيدة أن ينجح في توريث مهنة الآباء والأجداد إلى أحد أبنائه حتى يضمن أن تستمر الورشة في عملها لنصف قرن آخر من الزمان.

أحمد حجاب الزنكوغراف الإسكندرية مهنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

تشييع جثمان الإعلامى حمدى الكنيسى من مسجد الحصرى بأكتوبر غدا

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

«الدستور» تكشف خطة تكوين جيل من «الدعاة المستنيرين»

«المحامي المتحرش».. الباز يكشف التاريخ الأسود لـ«صانع الفتنة» أحمد مهران

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

عزاء والدة أحمد حسن

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب

عملية السلام وإيران.. بيان مشترك لبينيت وبايدن من البيت الأبيض