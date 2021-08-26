«استجواب ومشروعات قوانين».. ملخص أداء نواب التنسيقية بدور الانعقاد الأول (انفوجراف)

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورقة تعريفية «انفوجراف» عن ملخص أداء نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.

واستعرضت الورقة إلقاء نواب التنسيقية 92 كلمة بالجلسة العامة وحضور 1213 إجتماع باللجان النوعية، وحضور 914 جلسة عامة وطلب استجواب لوزير الإعلام لإرتكاب مخالفات وعدم القيام بمهام المنوط بها وزارة الإعلام.

وتضمن ملخص أداء النواب أيضًا 52 اقتراح برغبة و16 بيان عاجل 162 طلب إحاطة و15 سؤال موجه للوزراء.

كما تقدم نواب التنسيقية 2 مشروع، وهما قانون حول بشأن آيلولة واستبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية و مشروع قانون آخر لانشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري، وطلب تشكيل لجنة اقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج، وطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشان القوانين المنظمة لأحوال الشخصية.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعدت ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن ملخص تمثيل أعضاء مجلس نواب «التنسيقية» بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وأوضحت الورقة التعريفية تمثيل أعضاء التنسيقية في هيئات مكتب اللجان النوعية بمجلس النواب، وهم النائب أحمد زيدان وكيلا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائبة رشا أبوشقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التصامن، والنائبة أميرة صابر أمين لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان والنائب نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام.

كما شغل النائب عمرو يونس علي عضوية الأمانة العامة بمجلس النواب، والنائبة مي كرم جبر عضوية لجنة القيم، والنائبة هادية حسني عضوية البرلمان الإفريقي، والنائبة مرثا محروس عضوية البرلمات الدولي للتسامح والسلام.