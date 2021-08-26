الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أيرلندا تسجل 1866 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

كورونا
كورونا

أعلنت السلطات الصحية في أيرلندا، الخميس، تسجيل 1866 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 344 ألفًا و195 إصابة على مستوى البلاد. 

وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات ما زالت ثابتة عند 5092 حالة وفاة.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ حاليًا 331 شخصًا من بينهم 61 حالة في وحدات الرعاية.

وذكرت هيئة الخدمات الصحية في أيرلندا أن متغير "دلتا"، السلالة الهندية المتحورة من الفيروس، لم يصل إلى الذروة في البلاد حتى الآن، مشيرة إلى أهمية تلقيح أكبر عدد من المواطنين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

جمهورية آيرلندا كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

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