الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

حصلت “الدستور” على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر في جميع فروعها، الذي يبدأ في التاسع من أكتوبر المقبل.


وقرر مجلس جامعة الأزهر، الموافقة على بدء الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي الجديد في التاسع من أكتوبر، على أن تعقد امتحانات نصف العام في 15 يناير 2022.

وأشار المجلس إلى أن الفصل الدراسي الثاني سوف يبدأ من 19 فبراير 2022، على أن تعقد امتحانات نهاية العام في 11 يونيو 2022.

خريطة العام الدراسي الجديد 

وفي سياق أخر، كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن موعد تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية للالتحاق بكليات القاهرة والأقاليم.

وقال الشربيني في تصريحاته، إنه من المتوقع فتح باب تسجيل رغبات القبول، يوم الأحد الخامس من سبتمبر المقبل، عبر بوابة الحكومة المصرية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه تم وضع خريطة زمنية متعلقة بالعام الدراسي الجديد، تبدأ الأحد المقبل بفتح باب تنسيق القبول بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم لطلاب النقل الحاصلين على تقدير "امتياز وجيد جدًا"، يليها فتح باب التحويلات لطلاب النقل، وفتح باب تسجيل الرغبات للناجحين في الشهادة الثانوية.

جامعة الأزهر مجلس جامعة الأزهر امتحانات نصف العام الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الدستور

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