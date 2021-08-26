«من الخضار للفستق».. وجبات خفيفة لتنظيم نسبة السكر في الدم

يعد تناول الوجبات الخفيفة أمرًا ضروريا لمن يعانون من مرض السكري من النوع 2 لأنه يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وعندما يبدأ الجوع في ضرب معدتك، يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث انخفاضات وارتفاعات في نسبة السكر في الدم، حيث يمكن أن تؤدي إلى التهيج والدوار وحتى الضعف العام.

ويضمن تناول وجبة خفيفة صحية أن يظل مستوى السكر في الدم كما هو طوال اليوم، لذلك إليك بعض الخيارات الصحية التي يجب مراعاتها وفقًا لما ذكره موقع "healthy builderz" الطبي.

الخضار الورقية:

أوضح خبراء التغذية إن تناول السلطة مفيد لك ولكنك تحتاج إلى توسيع آفاقك عندما يتعلق الأمر بتناول الخضر الورقية، فيمكنك إضافة اللفت والسلق والسبانخ من الامور الهامة والتي تساهم في تحسين نسبة السكر بالدم.

الفستق:

يعد هذا النوع من المكسرات خيارًا مثاليًا لتناول وجبة خفيفة لأنه يحتوي على بروتين، ومزيج من الدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكولسترول في الدم، وفي الوقت نفسه تقلل من خطر المعاناة من مضاعفات صحية بسبب مرض السكري.

مشروبات منخفضة السعرات الحرارية:

يعد شرب الماء العادي جيدًا، ولكن إضافة بعض الخضار أو الفاكهة إلى مشروبك، من الأمور التي تجعله أفضل للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

اقطع بعض الخيار أو الليمون وأضفهم إلى الماء أو اصنع بعض مكعبات الثلج الممزوجة باختيارك من الفاكهة، ويمكن لشاربي الشاي إضافة عود القرفة إلى الشاي البارد لإضفاء نكهة إضافية.

ما يميز هذه المشروبات هو أنها لا تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تملأك مما يعني أنه سيكون هناك رغبة أقل في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

الخضار المطبوخة أو النيئة:

كما يجب بالتأكيد إضافة الخضار إلى نظامك الغذائي لأنها مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تساعدك في مرض السكري.

يمكنك إضافة الخضار النيئة أو المطبوخة إلى أطباقك، مثل البصل والطماطم والباذنجان وبراعم بروكسل للحصول على جرعة صحية من الفيتامينات والمعادن في يومك لتنظيم نسبة السكر في الدم.

شرائح الأفوكادو مع الليمون:

هذا المزيج الخارق هو في الواقع اختيار جيد لوجبة خفيفة صحية لأنه مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة التي يمكن أن تملأ بطنك بسهولة.

يمكنك إضافة بعض عصير الليمون وقليل من الملح إلى شرائح الأفوكادو لإضافة نكهة مميزة، فالأفوكادو كثيفة السعرات الحرارية لذا يجب استهلاكها بحرص.