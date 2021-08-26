الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«من الخضار للفستق».. وجبات خفيفة لتنظيم نسبة السكر في الدم

يعد تناول الوجبات الخفيفة أمرًا ضروريا لمن يعانون من مرض السكري من النوع 2 لأنه يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وعندما يبدأ الجوع في ضرب معدتك، يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث انخفاضات وارتفاعات في نسبة السكر في الدم، حيث يمكن أن تؤدي إلى التهيج والدوار وحتى الضعف العام.

ويضمن تناول وجبة خفيفة صحية أن يظل مستوى السكر في الدم كما هو طوال اليوم، لذلك إليك بعض الخيارات الصحية التي يجب مراعاتها وفقًا لما ذكره موقع "healthy builderz" الطبي.

الخضار الورقية:

أوضح خبراء التغذية إن تناول السلطة مفيد لك ولكنك تحتاج إلى توسيع آفاقك عندما يتعلق الأمر بتناول الخضر الورقية، فيمكنك إضافة اللفت والسلق والسبانخ من الامور الهامة والتي تساهم في تحسين نسبة السكر بالدم.

الفستق:

يعد هذا النوع من المكسرات خيارًا مثاليًا لتناول وجبة خفيفة لأنه يحتوي على بروتين، ومزيج من الدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكولسترول في الدم، وفي الوقت نفسه تقلل من خطر المعاناة من مضاعفات صحية بسبب مرض السكري.

مشروبات منخفضة السعرات الحرارية:

يعد شرب الماء العادي جيدًا، ولكن إضافة بعض الخضار أو الفاكهة إلى مشروبك، من الأمور التي تجعله أفضل للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

اقطع بعض الخيار أو الليمون وأضفهم إلى الماء أو اصنع بعض مكعبات الثلج الممزوجة باختيارك من الفاكهة، ويمكن لشاربي الشاي إضافة عود القرفة إلى الشاي البارد لإضفاء نكهة إضافية.

ما يميز هذه المشروبات هو أنها لا تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تملأك مما يعني أنه سيكون هناك رغبة أقل في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

الخضار المطبوخة أو النيئة:

كما يجب بالتأكيد إضافة الخضار إلى نظامك الغذائي لأنها مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تساعدك في مرض السكري.

يمكنك إضافة الخضار النيئة أو المطبوخة إلى أطباقك، مثل البصل والطماطم والباذنجان وبراعم بروكسل للحصول على جرعة صحية من الفيتامينات والمعادن في يومك لتنظيم نسبة السكر في الدم.

شرائح الأفوكادو مع الليمون:

هذا المزيج الخارق هو في الواقع اختيار جيد لوجبة خفيفة صحية لأنه مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة التي يمكن أن تملأ بطنك بسهولة. 

يمكنك إضافة بعض عصير الليمون وقليل من الملح إلى شرائح الأفوكادو لإضافة نكهة مميزة، فالأفوكادو كثيفة السعرات الحرارية لذا يجب استهلاكها بحرص.

وجبات خفيفة مرض السكر مرض السكري السعرات الحرارية السكر في الدم نسبة السكر في الدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

سفارة ألمانيا بالقاهرة تعلق على أزمة «دكتوراه محمد رمضان»

دكتوراه «نمبر وان».. كل شىء عن الشهادة المزعومة لـ«محمد رمضان»

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

بُشرى لموظفى الصناديق الخاصة: الحكومة تقر أحقيتهم فى الترقيات وضم مدد الخدمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

مؤمن المحمدي

المصادر

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطيني: تصريحات «بينيت» بشأن رفض إقامة الدولة تنسجم مع رؤية حكومته

البيت الأبيض يحدد موعدًا جديدًا لاجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

الاجتماع الأول.. هذا ما تحمله «أجندة بينيت» فى البيت الأبيض