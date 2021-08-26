الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق شاب أثناء استقلاله أتوبيس نهرى بإمبابة

غرق شاب
غرق شاب

لقى شاب مصرعه غرقا في مياه النيل أثناء عودته من عمله مستقلاً الأتوبيس النهري من منطقة الزمالك إلى الجهة المقابلة بإمبابة، إلا أنه اختل توازنه وسقط بالنيل.

تم إخطار اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر فرقة الإنقاذ النهري بانتشال الجثة وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات. 

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد بغرق شاب في العقد الثاني من العمر في مياه النيل بإمبابة.

على الفور، انتقل العقيد مروان مشرف مفتش مباحث قطاع الشمال والمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة تبين الشاب يدعى "محمد السيد" يبلغ من العمر 22 سنة، يعمل حداد كريتال، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

مياه النيل الأتوبيس النهري الزمالك إمبابة اختل توازنه سقط بالنيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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