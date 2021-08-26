الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العرض المسرحى «ولاد البلد» يبدأ جولته بمدينة برج العرب بالإسكندرية

أبطال مسرحية ولاد
أبطال مسرحية ولاد البلد

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث يستعد اليوم ليبدأ جولته بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حتى ٥ سبتمبر المقبل، حيث يبدأ العرض ليلته الأولى من مركز شباب الغرينات ضمن مشروع المواجهة والتجوال تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وهو المشروع الذي وضع خطته البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتنفذ الخطة فرقة مسرح المواجهة والتجوال. 

وأضاف محمد الشرقاوي، مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، أن عرض "ولاد البلد" يقدم عروضه خلال الأيام المقبلة بمراكز برج العرب الجديدة، أبو صير وتوابعهم، حيث يقدم العرض بمراكز الشباب هناك، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجمعيات المجتمع المدني بالمدينة.

جديد بالذكر أن عرض "ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة أحمد الرمادي، وليد الفولي، ياسر الرفاعي، عبدالعزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، ومحمد صالح، ووفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد  ، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبدالله، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة الاسكندرية برج العرب وزارة الداخلية وزارة الشباب البيت الفني للمسرح وزارة التضامن الهجرة غير الشرعية الهيئة العامة لقصور الثقافة ولاد البلد الدكتورة ايناس عبد الدايم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وزارة الشباب و الرياضة

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