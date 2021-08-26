الخميس 26 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تزايد إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية (فيديو)

اقبال المصطافين على
اقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالا ملحوظا من المصطافين، وأهالي المدينة الساحلية، مع ارتفاع درجات الحرارة.

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اقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية


ورصدت «الدستور» خلال بث مباشر من شاطئ المندرة المحاني، اليوم، إقبال المصطافين على شواطئ المحافظة مع ارتفاع درجة الحرارة، وسط حالة من استقرار الأمواج، حيث تحولت الرايات على الشواطئ من اللون الأحمر إلى الأخضر، بعد إطلاق تحذيرات لمدة ثلاث أيام من ارتفاع أمواج البحر وزيادة التيارات المائية.

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اقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية

وقال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الأمواج تشهد اليوم الخميس، هدوءا في شواطئ غرب الإسكندرية

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اقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية

وأكد أنه برغم هدوء البحر، يبقي التنبيه بعدم التوغل في البحر لمن لا يجيدون السباحة، مشيرًا إلى أن الشخص يمشي داخل البحر لمسافة طويلة حتي لا يجد الأرض تحت قدميه فجأة فيما نطلق عليه في الإسكندرية (مالوش طول)، فيبدأ الشخص في السقوط وخاصة إذا ما تواجد بمنطقة برك وأماكن منخفضة والتي تنتشر بشواطئ العجمي ما قد يعرضه للغرق إذا لم يجيد السباحة، لذا وجب الحذر.

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اقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية

اقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية
اقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية إقبال متزايد المصطافين موجة حارة شاطئ المندرة المحاني شواطئ المحافظة ارتفاع درجة الحرارة

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