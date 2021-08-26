إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالهرم

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، في السيطرة على حريق شب بوحدة سكنية في منطقة العمرانية دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بتصاعد أدخنة من العقار رقم 26 شارع فاطمة رشدى من شارع الهرم.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات المجاورة.

ونفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.