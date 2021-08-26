الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالهرم

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، في السيطرة على حريق شب بوحدة سكنية في منطقة العمرانية دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بتصاعد أدخنة من العقار رقم 26 شارع فاطمة رشدى من شارع الهرم.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات المجاورة.

ونفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.

قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة علي حريق حريق شب بوحدة سكنية منطقة العمرانية تحرير محضر

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