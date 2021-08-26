«كفاية أكل».. سبب شعورك بالجوع دائمًا وعدم الإحساس بالشبع

الجوع هو إشارة طبيعية لجسمك، تخبرك بأنك في حاجة لتناول الطعام، فعندما تشعر بالجوع قد تذمر معدتك وتشعر بالفراغ، أو قد تصاب بصداع وغير قادر على التركيز.

ويمكن لمعظم الناس الذهاب عدة ساعات بين الوجبات قبل الشعور بالجوع مرة أخرى، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال بالنسبة للجميع، فهناك العديد من التفسيرات المحتملة للشعور بالجوع دائمًا.

قدم الأطباء بموقع "health line" الطبي، الأسباب التي تجعلك دائمًا في حالة جوع، وعدم الإحساس بالشبع.

«لا تأكل ما يكفي من البروتين»

يحتوي البروتين على خصائص تقلل الجوع فقد تساعدك تلقائيًا على استهلاك سعرات حرارية أقل خلال اليوم، حيث يعمل عن طريق زيادة إنتاج الهرمونات التي تزيد هرمون الشبع وتقليل مستويات الهرمونات التي تحفز الجوع.

في إحدى الدراسات، عانى 14 رجل ممن يعانون من زيادة الوزن الزائد والذين استهلكوا 25٪ من سعراتهم الحرارية من البروتين لمدة 12 أسبوعًا من انخفاض بنسبة 50٪ في رغبتهم في تناول وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل، مقارنة بمجموعة استهلكت كمية أقل من البروتين.

وأفاد أولئك الذين تناولوا كميات أكبر من البروتين بالامتلاء بشكل أكبر على مدار اليوم وعدد أقل من الأفكار الخاصة بشأن الطعام.

تحتوي العديد من الأطعمة المختلفة على نسبة عالية من البروتين، لذلك ليس من الصعب الحصول على ما يكفي منها من خلال نظامك الغذائي، حيث يمكن أن يساعد تضمين مصدر للبروتين في كل وجبة في منع الجوع المفرط.

«عدم الحصول على نوم كافي»

النوم ضروري من أجل الأداء السليم للدماغ والجهاز المناعي، والحصول على ما يكفي منه يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النوم الكافي هو عامل في التحكم في الشهية، حيث يساعد على تنظيم هرمون "الجريلين"، الهرمون المحفز للشهية، فقد تؤدي قلة النوم إلى ارتفاع مستويات هرمون الجريلين، وهذا هو السبب في أنك قد تشعر بالجوع عندما تكون محرومًا من النوم.

«تناول الكثير من الكربوهيدرات»

يعد الدقيق الأبيض أحد أشهر مصادر الكربوهيدرات المكررة، وهو موجود في العديد من الأطعمة القائمة على الحبوب مثل الخبز والمعكرونة.

تعتبر الأطعمة مثل الصودا والحلوى والمخبوزات المصنوعة من السكريات المصنعة من الكربوهيدرات المكررة، ونظرًا لأن الكربوهيدرات المكررة تفتقر إلى الألياف، فإن جسمك يهضمها بسرعة كبيرة، وهذا سبب رئيسي لشعورك بالجوع بشكل متكرر.

«نظامك الغذائي منخفض الدهون»

تلعب الدهون دورًا رئيسيًا في إبقائك ممتلئًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وقت العبور المعدي المعوي البطيء، مما يعني أنه يستغرق وقتًا أطول للهضم ويبقى في معدتك لفترة طويلة.

وقد يؤدي تناول الدهون إلى إفراز العديد من الهرمونات المعززة للشبع، ولهذه الأسباب ، قد تشعر بالجوع بشكل متكرر إذا كان نظامك الغذائي منخفض الدهون، وتشمل المصادر الأخرى للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الغنية بالدهون الأفوكادو وزيت الزيتون والبيض والزبادي كامل الدسم.

«لا تشرب كمية كافية من الماء»

شرب كمية كافية من الماء له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز صحة الدماغ والقلب وتحسين أداء التمارين، بالإضافة إلى ذلك يحافظ الماء على صحة بشرتك وجهازك الهضمي.

كما أن الماء يشبع تمامًا ولديه القدرة على تقليل الشهية عند تناوله قبل الوجبات، ففي إحدى الدراسات، تناول 14 شخصًا شربوا كوبين من الماء قبل الوجبة ما يقرب من 600 سعر حراري أقل من أولئك الذين لم يشربوا أي ماء، ونظرًا لدور الماء في إبقائك ممتلئًا، فقد تجد أنك تشعر بالجوع بشكل متكرر إذا كنت لا تشرب كمية كافية منه.