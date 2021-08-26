جمصة ورأس البر ودمياط الجديدة.. فعاليات «صيف بلدنا» بمصايف مصر

تقدم قصور الثقافة العديد من العروض في مصايف مصر عبر فعاليات تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله ضمن جهود قصور الثقافة للوصول بالمنتج الثقافي الراقي لكل المواطنين خاصة أماكن التجمعات بالمدن الساحلية خلال فترة الإجازة الصيفية.

العروض في مصايف مصر

التراث النوبي والصعيدي علي شاطئ جمصة

اختتمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عروض الأسبوع الرابع ضمن فعاليات "صيف بلدنا" بمدينة جمصة حيث قدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها "البشاري، الكارچ الأسواني، السوق السياحي، الكف، النجرشاد"، بجانب عدد من الأغاني المتنوعة منها الله عليك يا ولد، شمندورة، الليلة يا سمرة، وعلى مين تحت إشراف مدير الفرقة شعبان حسين وتدريب مدحت محرم.

العروض في مصايف مصر

المنصورة للفنون الشعبية تخطف أنظار جمهور دمياط الجديدة

خطفت فرقة المنصورة للفنون الشعبية أنظار المصطافين وأثارت إعجابهم بمدينة دمياط الجديدة بمسرح الحديقة المركزية فى ليلتها الـ١٦ من احتفالات "صيف بلدنا"، حيث قدمت الفرقة عددًا من الفقرات والتابلوهات الفنية التى تحاكى وتحكى عن ثقافتنا المصرية بتنوعها، تدريب الفنان إسلام حسن والفنان أحمد القاضي، منها "السحسحية، النوبة من جنوبنا، التنورة، بدع الإسكندرانى، لأقصر بلدنا، بدوى".

العروض في مصايف مصر

سوهاج للفنون الشعبية تتألق برأس البر

استقبلت جماهير المسرح الروماني برأس البر فرقة سوهاج للفنون الشعبية بختام رابع أسابيع احتفالات "صيف بلدنا" حيث استمتع المصطافين بعروض الفلكلور والتراث الصعيدي للفرقة تحت قيادة وتدريب محمد الرز، وتوالت الفقرات بعروض "التحطيب، المراكبية، وفن المربع، جمالات ع البحر بتملى، التنورة"، وشارك الشاعر جمال البلتاجي بافتتاحية الحفل بعدد من القصائد.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن البرنامج الخاص "صيف بلدنا" والذي تطبقه الهيئة العامة لقصور الثقافة على مصايف مصر، وذلك للتعريف بأهمية التراث الفني وتحييه فرق قصور الثقافة المختلفة.

العروض في مصايف مصر

العروض في مصايف مصر

العروض في مصايف مصر