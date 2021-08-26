الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يداهم قناتين فضائيتين غير مرخصتين فى الطالبية بالجيزة

قناتين فضائيتين
قناتين فضائيتين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات وإدارة القنوات الفضائية دون ترخيص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (شخصين) باتخاذ إحدى الشقق المستأجرة والكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، مقرًا مستترًا لإدارة (قناتين فضائيتين "بدون ترخيص" أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وتم ضبط أحدهما، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط معدات وتجهيزات عبارة عن (عدد 2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" – 4 هارد ديسك مُحمل عليهم "أغانى – مسلسلات – إعلانات" بدون ترخيص  ويتم بثها عبر القناتين المشار إليهما – جهاز راوتر يستخدم فى تنظيم الدخول على شبكة الإنترنت لرفع محتوى القناتين المشار إليهما).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش، اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم المصنفات القنوات الفضائية حقوق الملكية الفكرية تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات

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