الأمن يداهم قناتين فضائيتين غير مرخصتين فى الطالبية بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات وإدارة القنوات الفضائية دون ترخيص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (شخصين) باتخاذ إحدى الشقق المستأجرة والكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، مقرًا مستترًا لإدارة (قناتين فضائيتين "بدون ترخيص" أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وتم ضبط أحدهما، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط معدات وتجهيزات عبارة عن (عدد 2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" – 4 هارد ديسك مُحمل عليهم "أغانى – مسلسلات – إعلانات" بدون ترخيص ويتم بثها عبر القناتين المشار إليهما – جهاز راوتر يستخدم فى تنظيم الدخول على شبكة الإنترنت لرفع محتوى القناتين المشار إليهما).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش، اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.