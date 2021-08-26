الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بسبب هجوم مطار كابول...

البيت الأبيض يعلن تأجيل أول اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

الهجوم في مطار كابول
الهجوم في مطار كابول

أعلن البيت الأبيض، منذ قليل، تأجيل اجتماع نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب أحداث تفجير مطار كابول في أفغانستان وسط أنباء عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين.

تأجيل اجتماع بينيت وبايدن

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن البيت الأبيض أعلن تأجيل لقاء بينيت وبايدن، قبل دقائق من عقده، في أعقاب الأحداث في مطار كابول على أن يتم تحديد موعد لاحق، حسبما أذاعت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.

ولقى ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم فى انفجار كبير نفذه انتحارى فى مطار حامد كرزاي الدولى فى العاصمة الأفغانية كابول، فيما أغلقت كافة بوابات المطار.

تفاصيل الهجوم في مطار كابول

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون"، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، :"يمكننا تأكيد وقوع انفجار عند بوايات مطار كابول، والإصابات غير واضحة في الوقت الحالي، وسنقدم تفاصيل إضافية عندما نستطيع ذلك".

وأشار المتحدث باسم البنتاجون إلى أن الانتحاري المسؤول عن الهجوم نفذه بشكل معقد، وسط حديث عن هجوم آخر قبالة فندق "بارون"، بالقرب من مطار كابول أيضًا.

وتتحدث التقارير عن إصابة ثلاثة جنود أمريكيين - على الأقل - في الانفجار.

ويأتي الهجوم بعد تحذيرات من الحكومات الأمريكية والبريطانية والأسترالية من أن هجوما إرهابيا كبيرا وشيكا في مطار كابول الدولي، وأن تنظيم داعش الإرهابي هو مصدر ذلك التهديد

كابول رئيس الوزراء الاسرائيلي الرئيس الامريكي البيت الأبيض بينيت بايدن أفغانستان

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