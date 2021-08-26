رفع 221 طن قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية
قال المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم، إنه تم رفع نحو 221 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.
وأوضح سراج أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.
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