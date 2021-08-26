«فرعية جنوب سيناء» تدعو الأعضاء للمشاركة في نظام «نجدة المحامين»

دعت نقابة المحامين بجنوب سيناء من يرغب من المحامين أعضائها في التطوع للقيام بالنجدة التطوعية سرعة إبداء رغبته، والتواصل مع النقابة حتى يتسنى تشكيل اللجان الخاصة بكل محكمة جزئية، نفاذًا لقرار نقيب المحامين رجائي عطية، باستحداث نظام لنجدة المحامين على مدار الـ 24 ساعة.

وجاء نص إعلان النقابة الفرعية كالآتي: "محامو جنوب سيناء، نفاذًا وتماشيًا مع قرار النقيب العام للمحامين والصادر بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٨ بشأن استحداث نظام ثابت، بكفاءة عالية، وآليات جاهزة ومنظمة وقادرة على التعامل بالاستعانة بالمحامين والمحاميات ذوي الكفاءة الراغبين في التطوع لنجدة الزملاء المحامين والمحاميات يوميًا على مدار 24 ساعة فيما يصادفهم من عقبات ومشكلات وتجاوزات في جميع أنحاء الجمهورية ويستوجب من النقابة نجدتهم".

وأضافت: "بناء على ذلك، فعلى من يرغب من الزملاء في التطوع للقيام بالنجدة التطوعية سرعة إبداء رغبته، والتواصل مع النقابة الفرعية بجنوب سيناء، وذلك حتى يتسنى تشكيل اللجان الخاصة بكل محكمة جزئية".