الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجارديان: حرائق الغابات كشفت فشل الحكومة الأسترالية في التعامل مع تغيرات المناخ

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في استراليا

أصدرت محكمة الأراضي والبيئة في ولاية نيو ساوث ويلز أمرًا للهيئة التنظيمية البيئية لاتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ في حكم وصفه المدافعون عن البيئة بأنه انتصار تاريخي.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فهذه المرة الأولى التي تكتشف فيها محكمة أن وكالة حكومية أسترالية تفشل في أداء واجبها لمعالجة الاحتباس الحراري ويجب عليها اتخاذ إجراءات لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد طعن قانوني من قبل الناجين من حرائق الغابات.

وخلصت المحكمة في حكمها الصادر، الخميس إلى أن هيئة حماية البيئة عليها واجب حماية بيئة الدولة من تغير المناخ وأنها لم تف بهذا الواجب.

وأمرت المحكمة الهيئة الحكومية بوضع أهداف وسياسات ومبادئ توجيهية لحماية البيئة من تغير المناخ.

وتم تقديم الدعوى القانونية من قبل الناجين من حرائق الغابات للعمل المناخي (BSCA) الذين يشمل أعضاؤها الناجين من كارثة حرائق الغابات 2019-20 ومواسم الحرائق السابقة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الناجين سعوا إلى إجبار وكالة حماية البيئة على تطوير سياسات تقيس وتنظم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في نيو ساوث ويلز.

وقالت رئيسة المجموعة جو دودز، إن أعضاء BSCA كانوا يعملون لسنوات لإعادة بناء منازلهم وحياتهم ومجتمعاتهم: "هذا الحكم يعني أن بإمكانهم فعل ذلك بثقة لان وكالة حماية البيئة يجب أن تعمل الآن أيضًا على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولاية".

حرائق غابات أستراليا تغيرات المناخ محكمة بيئة

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وائل لطفي

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