نائب محافظ الفيوم يتفقد القافلة الطبية لذوي الاحتياجات بمنشأة عبدالله

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أعمال القافلة الطبية المجانية للكشف على أمراض العيون والأسنان لذوي الاحتياجات الخاصة، التي نظمتها مديرية الصحة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير وفرع المجلس القومي للمرأة، بالوحدة الصحية بقرية منشأة عبدالله التابعة لمركز الفيوم، بحضور الدكتورة حنان بهاء الدين مدير إدارة المستشفيات والأسنان بمديرية الصحة، والدكتور شريف غبريال مدير الطب العلاجي بالمديرية، ومحمود الحجر مدير مكتب صناع الخير بالفيوم، و هايدي سمير صادق مقرر مناوب فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، و منى عيسى مسئول لجنة الإعاقة بالفرع.

نائب محافظ الفيوم يتفقد القافلة الطبية المجانية

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن نائب المحافظ تفقد أقسام القافلة المختلفة، وناقش المواطنين حول الخدمات العلاجية المقدمة لهم، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ووسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.

نائب محافظ الفيوم يتفقد القافلة الطبية المجانية

وأضاف المتحدث الرسمي أن القافلة الطبية قامت بإجراء الكشف عن أمراض العيون ومسببات العمى لعدد 258 حالة، وقياس النظر لها، وتسليم النظارات لعدد 150 حالة، وإجراء عمليات "مياه بيضاء" لعدد 100 حالة، وصرف الأدوية بالمجان للحالات المستهدفة، فضلًا عن عيادة الأسنان التى قامت بالكشف على 146 حالة، ووجه نائب المحافظ مسئولي مديرية الصحة بتوفير كميات إضافية من الأدوية لعيادة الأسنان بالقافلة.

نائب محافظ الفيوم يتفقد القافلة الطبية المجانية

وأكد نائب المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في تنظيم القوافل الطبية المجانية، للتيسير على المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تنظيم العديد من القوافل لتشمل المزيد من القرى النائية والمحرومة، وزيادة عدد تخصصاتها لتحقيق أكبر استفادة للأهالي، وخلال تفقده التقى نائب المحافظ عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم ومطالبهم، مؤكدًا على بحثها مع المختصين لتقديم الحلول الإيجابية لها.

نائب محافظ الفيوم يتفقد القافلة الطبية المجانية

نائب محافظ الفيوم يتفقد القافلة الطبية المجانية