نائب محافظ الفيوم يتفقد القافلة الطبية لذوي الاحتياجات بمنشأة عبدالله

نائب محافظ الفيوم يتفقد القافلة الطبية لذوي الاحتياجات بمنشأة عبدالله
تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أعمال القافلة الطبية المجانية للكشف على أمراض العيون والأسنان لذوي الاحتياجات الخاصة، التي نظمتها مديرية الصحة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير وفرع المجلس القومي للمرأة، بالوحدة الصحية بقرية منشأة عبدالله التابعة لمركز الفيوم، بحضور الدكتورة حنان بهاء الدين مدير إدارة المستشفيات والأسنان بمديرية الصحة، والدكتور شريف غبريال مدير الطب العلاجي بالمديرية، ومحمود الحجر مدير مكتب صناع الخير بالفيوم، و هايدي سمير صادق مقرر مناوب فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، و منى عيسى مسئول لجنة الإعاقة بالفرع.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن نائب المحافظ تفقد أقسام القافلة المختلفة، وناقش المواطنين حول الخدمات العلاجية المقدمة لهم، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ووسائل الحماية الشخصية للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن القافلة الطبية قامت بإجراء الكشف عن أمراض العيون ومسببات العمى لعدد 258 حالة، وقياس النظر لها، وتسليم النظارات لعدد 150 حالة، وإجراء عمليات "مياه بيضاء" لعدد 100 حالة، وصرف الأدوية بالمجان للحالات المستهدفة، فضلًا عن عيادة الأسنان التى قامت بالكشف على 146 حالة، ووجه نائب المحافظ مسئولي مديرية الصحة بتوفير كميات إضافية من الأدوية لعيادة الأسنان بالقافلة.
وأكد نائب المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في تنظيم القوافل الطبية المجانية، للتيسير على المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تنظيم العديد من القوافل لتشمل المزيد من القرى النائية والمحرومة، وزيادة عدد تخصصاتها لتحقيق أكبر استفادة للأهالي، وخلال تفقده التقى نائب المحافظ عددًا من المواطنين واستمع لمشكلاتهم ومطالبهم، مؤكدًا على بحثها مع المختصين لتقديم الحلول الإيجابية لها.