السيطرة على حريق بمحول كهرباء في شبشير بالمنوفية

سيطرت الحماية المدنية في المنوفية على حريق نشب في أرض شمس سيف النصر بقرية شبشير التابعة للوحدة المحلية بطملاي بسبب ماس كهربائى لمحول، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق بمحول كهرباء في شبشير بالمنوفية

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أن سامية سبع نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة، قامت بالتحرك السريع إلى موقع نشوب الحريق بأرض شمس سيف النصر بقرية شبشير التابعة للوحدة المحلية بطملاي بسبب ماس كهربائى فتم التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية وعلى الفور تمت السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بشرية.

حريق بمحول كهرباء في شبشير بالمنوفية

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أن التحرك السريع والسيطرة على الحريق يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية برفع الاستعدادات لمواجهة الأزمات والكوارث وسرعة الاستجابة من خلال التواصل المستمر بغرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث، وبناءً على تعليمات وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف وتمت السيطرة على الحريق.

حريق بمحول كهرباء في شبشير بالمنوفية

حريق بمحول كهرباء في شبشير بالمنوفية