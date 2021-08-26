الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق بمحول كهرباء في شبشير بالمنوفية

حريق محمول كهرباء
حريق محمول كهرباء

سيطرت الحماية المدنية في المنوفية على حريق نشب في أرض شمس سيف النصر بقرية شبشير التابعة للوحدة المحلية بطملاي بسبب ماس كهربائى لمحول، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 حريق بمحول كهرباء في شبشير بالمنوفية

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أن سامية سبع نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة، قامت بالتحرك السريع إلى موقع نشوب الحريق بأرض شمس سيف النصر بقرية شبشير التابعة للوحدة المحلية بطملاي بسبب ماس كهربائى فتم التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية وعلى الفور تمت السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بشرية.

 حريق بمحول كهرباء في شبشير بالمنوفية

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أن التحرك  السريع والسيطرة على الحريق يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية برفع الاستعدادات لمواجهة الأزمات والكوارث وسرعة الاستجابة من خلال التواصل المستمر بغرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث، وبناءً على تعليمات وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف وتمت السيطرة على الحريق.

حريق بمحول كهرباء في شبشير بالمنوفية
حريق بمحول كهرباء في شبشير بالمنوفية
حريق بمحول كهرباء في شبشير بالمنوفية
حريق بمحول كهرباء في شبشير بالمنوفية
حريق بمحول كهرباء في شبشير بالمنوفية
حريق بمحول كهرباء في شبشير بالمنوفية
محافظة المنوفية الحماية المدنية سيارات المباحث محافظ كوارث اجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

«ملكة جمال الكرسي».. من هي نور إسلام بطلة صورة تيشيرت الزمالك؟

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021

تداول نتيجة طالب بالثانوية رغم تحرير «محضر غش».. و«التعليم» تتحقق

رسميًا.. لويس ميكسويني أهلاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

مؤمن المحمدي

المصادر

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يعلن تأجيل أول اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

ميركل تلغى زيارتها إلى إسرائيل

8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل