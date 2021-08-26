قبل وصوله لجبال الألب.. واشنطن تفقد السيطرة على حريق كالدور

أكدت وكالة "اسوشيتيد برس" الأمريكية أن حريق كالدور في الولايات المتحدة تجاوز قدرة رجال الإطفاء، مع اقترابه الآن من بحيرة تاهو، حيث "تجاوزت سرعته" قدرة رجال الإطفاء واستنفاد الموارد.

وقال جيف مارسولايس، المشرف على غابة إلدورادو الوطنية، بينما أبطأ الحريق نموه المتفجر مؤخرًا، "يمكن أن يتغير ذلك" مع توجه النار نحو بحيرة تاهو، مضيفًا: "لقد تجاوزتنا هذه النيران بكل بساطة، أفرغنا الخزائن من الموارد".

أشار إلى أنه في محاولة لمكافحة الحريق تم إرسال موارد إضافية من أطقم ومعدات الإطفاء"إن الحريق رقم 1 في البلاد الآن. هناك العشرات من الأطقم والجرارات والمحركات وغيرها في طريقهم الآن".

وتقدمت حريق كالدور باتجاه بحيرة تاهو يوم الأربعاء حيث حاول الآلاف من رجال الإطفاء حصر النيران ووجد السائحون الذين كانوا يأملون في ركوب القوارب أو السباحة أنفسهم ينظرون إلى ضباب أصفر كثيف بدلاً من مشهد جبال الألب.



وحذر رئيس الإطفاء بولاية كاليفورنيا توم بورتر هذا الأسبوع من أن الحريق كان يشق طريقه عبر الغابات الوعرة وكان "يطرق باب" حوض بحيرة تاهو.

وتساقطت أمطار الرماد الثلاثاء وهرب السائحون إلى المقاهي ومحلات المعدات الخارجية والكازينوهات في شارع ليك تاهو لقضاء فترة راحة من الهواء غير الصحي.

وقال العلماء إن تغير المناخ جعل الغرب أكثر دفئًا وجفافًا في الثلاثين عامًا الماضية وسيستمر في جعل الطقس أكثر قسوة وحرائق الغابات أكثر تدميراً.

على الرغم من عدم وجود أوامر إجلاء لبحيرة تاهو ، كان من المستحيل تجاهل غطاء من الضباب كثيف وواسع لدرجة أنه أغلق المدارس لليوم الثاني في رينو، نيفادا على بعد نحو 60 ميلاً (100 كيلومتر) من الحريق.

وأعادت المنطقة التعليمية التي تضم رينو فتح معظم المدارس يوم الأربعاء ، مستشهدة بتحسن ظروف جودة الهواء.