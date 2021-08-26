بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

أصدرت سلطات الطيران المدني في السعودية تعليمات جديدة لشركات الطيران للدول المسموح لها بالسفر للأراضي السعودية.

وطالبت المملكة شركات الطيران المصرية الناقلة إلى المطارات السعودية السماح بالسفر مباشرة من القاهرة إلى الرياض للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهما، على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وتلقت شركات الطيران الخاصة بمصر تعليمات للمسافرين إلى السعودية من المطارات المصرية بعد أن قامت سلطة الطيران المدني بتعميم قرارها الجديد للشركات الناقلة للفئات المستثناة من الدخول هناك وفقًا لتعليمات السلطات الصحية وهم الدبلوماسين والأطباء والطلبة المقمين وتضمنت شروط سلطات الطيران المدني السعودي:

١- ضرورة الحصول علي شهادة PCR بنتيجة سلبية صالحة خلال 72 ساعة قبل موعد الوصول.

٢- استثناء الأطفال تحت سن 8 سنوات.

٣- ولا يشترط تلقي جرعتي اللقاح لمَن هم تحت سن 18 سنة، عدا مطار الجوف لمَن هم تحت سن 12 سنة.

٤- علي جميع المسافرين طباعة الجواز الصحى من خلال تطبيق صحتي، حيث يحتوي على جميع البيانات الشخصية، ومنها بيانات جرعتي لقاح كورونا، وتاريخ كل جرعة ورقم الجواز.

شروط الدخول لمصر

تلتزم المطارات المصرية بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليلPCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.