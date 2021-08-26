إحالة أوراق قاتلى سائق توك توك بالدقهلية للمُفتى

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة بإحالة أوراق اثنين من المتهمين إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامهما، لتورطهما فى قتل سائق توك توك بعد استدراجه إلى منطقة نائية وإلقاء جثته بإحدى الترع، وحددت المحكمة جلسة الدور الأول من أكتوبر للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق.

وتمكن ضباط مباحث الدقهلية من الوصول إلى لغز اختفاء سائق توك توك، والعثور على جثته داخل ترعة في حالة انتفاخ وتعفن شديد، بمدخل مياه بناحية قرية البرامون التابعة لمركز المنصورة، وذلك بعد أكثر من شهر على اختفائه، وذلك عن طريق فاتورة مزورة لأوراق التوك التوك المختفي مع الجريمة حاول أحد الأشخاص التأكد من صحته فكسفت المتهمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من أشرف محمد إبراهيم محمد عبده 51 سنة نجار، ومقيم منطقة جديلة دائرة قسم شرطة ثان المنصورة، بغياب نجله كريم 20 سنة، سائق توك توك، بعد تغيبه عن المنزل بتاريخ 6/1/2021، عقب خروجه للعمل بالتوك توك خاصته رقم 177 مرور الدقهلية ، شاسيه رقم 20389- موتور رقم 48594- اسود اللون – موديل 2019» والمحرر بشأنه المحضر رقم 204 لسنة 2021 إداري قسم ثان المنصورة.

ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط تخصص فى سرقة الدراجات النارية أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام كلٍ من ( 5 عاطلين – لأربعة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول دمياط) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (سلاح أبيض "مطواة"- قصافة – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً على النحو المشار إليه ، وأضافوا بارتكابهم (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسمى شرطة (أول وثان دمياط)، وأرشدوا عن المسروقات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.