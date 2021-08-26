انتهاء لجنة المقابلات الشخصية لتجديد قرارات التوجيه بـ«تعليم الوادي الجديد»

انتهت اليوم الخميس، لجنة المقابلات الشخصية المشكلة لإجراء تجديد التوجيه بمديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد، برئاسة الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة من أعمالها.

وأكد الدكتور جمال حسن انتهاء اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية للتجديد من عدمه لقرارات المديرية رقم (١٩) بتاريخ ١٨/ ٢/ ٢٠١٨ م للتوجيه الفنى (موجه _ موجه أول _موجه عام _ مادة النشاط) والقرار رقم (١٧٢) بتاريخ ٢٨/ ١/ ٢٠١٩ م للإدارة المدرسية (مدير _ وكيل مدرسة) جميع المراحل.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة، الدكتور محمد خليل نصرالله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة عضوًا، والدكتور ماهر زنقور جامعة الوادى الجديد عضوًا، ومصطفى محمد على نقيب المعلمين بالمحافظة، وكل من أحمد حسين مدير إدارة الداخلة التعليمية ووجدى واصف مدير إدارة بلاط التعليمية وأحمد حنفى مدير إدارة الفرافرة التعليمية كل فيما يخصه.