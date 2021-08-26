مواقع أفغانية: 11 قتيلًا وجريحًا فى انفجار بمحيط مطار كابول

أعلنت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة 11 شخصاً، في انفجار بمحيط مطار كابول.

وأفادت قناة «العربية» بأن الانفجار وقع في المدخل الشرقي لمطار كابول الذي تسيطر عليه قوات بريطانية، بالقرب من فندق «ل بارون» الذي تقيم فيه قوات بريطانية وصحفيون في كابول.

وأكدت البنتاجون، اليوم الخميس، وقوع انفجار خارج مطار كابول، وقالت إن عدد الضحايا غير واضح، فيما أشارت تقارير أولية إلى أنه انتحاري.

وقالت مصادر «العربية» إن الانفجار وقع أمام نقطة تفتيش بريطانية، وأظهر مقطع فيديو متداول عملية نقل جرحى التفجير في محيط مطار كابول.

وقبيل ذلك أعلن مصدر دفاعي إيطالي، اليوم الخميس، أن طائرة عسكرية إيطالية تعرضت لإطلاق نار لدى مغادرتها كابول، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن تعرض الطائرة لأضرار، فيما قال مصدر حكومي إيطالي في وقت لاحق إن إطلاق النار على الطائرة كان هدفه تفريق الحشود.

وأعلنت كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا وكندا، الخميس، إيقاف عمليات الإجلاء من مطار كابول خلال الساعات القادمة بعد تهديدات كشف عنها مسئولون أوروبيون، تشير إلى معلومات مخابراتية تبدو مؤكدة عن هجوم وشيك في مطار كابول.

من جهته، أكد وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، أن "ثمة معلومات مخابراتية أكثر تأكيدا عن هجوم وشيك في مطار كابول.. التهديد ذو مصداقية كبيرة"، مشيراً إلى أن "فرصة إجلاء الناس تتضاءل".

وقال دبلوماسي من دولة عضو بحلف شمال الأطلسي في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الخميس، إن حركة طالبان تعهدت بالأمن خارج مطار كابول، لكن تقارير المخابرات التي تتحدث عن تهديد وشيك من تنظيم داعش لا يمكن تجاهلها.

يأتي ذلك فيما قال دبلوماسي غربي في مطار كابول، الخميس، إن حشودا ضخمة تواصل التوافد على بوابات المطار رغم تحذيرات الولايات المتحدة وحلفائها من هجمات محتملة قد يشنها تنظيم داعش.

وقال الدبلوماسي إن ما يقدر بنحو 1500 يحملون جواز سفر أو تأشيرة الولايات المتحدة يحاولون دخول المطار، وأضاف أن الرحلات الجوية ستزيد اليوم الخميس بعدما تباطأت أمس.