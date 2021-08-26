ميركل تلغى زيارتها إلى إسرائيل

ألغت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، زيارتها إلى إسرائيل، والتي كانت مقررة الأحد المقبل.

وأكد متحدث حكومي ألماني أن تل أبيب وبرلين اتفقتا على تحديد موعد لاحق لإتمام الزيارة، دون ذكر سبب إلغائها، حسبما نشرت وكالة "رويترز".

ونشرت تقارير إسرائيلية، في وقت سابق، تفاصيل زيارة ميركل، والتي كانت ستستمر لمدة يومين، وكانت تأتي قبل تركها منصبها قبل الانتخابات العامة في ألمانيا، والتي ستعقد في 25 سبتمبر المقبل.

وكانت ميركل ستلتقي يتسحاق هيرتسوجت الرئيس الإسرائيلي، ونفتالي بينيتت رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير خارجيته يائير لابيد، لإجراء العديد من المناقشات، بالإضافة إلى التوجه لوضع إكليل من الزهور في نصب "ياد فاشيم" التذكاري للهولوكوست في مدينة القدس المحتلة.

وكذلك، كانت ستحصل ميركل على الدكتوراه الفخرية من معهد إسرائيل للتكنولوجيا في حيفا، على أن يقام خلاله حفل تكريم في القدس المحتلة، وتجتمع بممثلين عن المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، بالإضافة إلى حضور اجتماع للحكومة الإسرائيلية.