محمد هنيدى يحافظ على صدارة شباك التذاكر بفيلم «الإنس والنمس»

حقق فيلم "الإنس والنمس" للنجم محمد هنيدي، أمس الأربعاء، إيرادات بلغت 735 ألفًا و863 جنيهًا، لتبلغ إجمالى إيرادات الفيلم حتى الآن منذ عرضه بدور العرض السينمائية 39 مليونا و624 ألف جنيه، ليحتفظ بالمركز الأول في سباق الإيرادات بين الأفلام المعروضة، ويتسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه.

وتدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات، حول موظف في إحدى المصالح الحكومية يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزلًا كبيرًا وملاهي أطفال، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث إن الملاهي والمنزل مسكونين بالعفاريت.

أبطال فيلم «الإنس والنمس»

الفيلم يشارك في بطولته منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف الدسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

فيلم «الجواهرجى»

على جانب آخر، أوشك محمد هنيدي على الانتهاء من تصوير فيلمه السينمائى الجديد «الجواهرجي» الذي يشاركه البطولة فيه النجمة منى زكي، التي تعود للتعاون مع محمد هنيدي بعد فترة غياب طويلة.

فيلم "الجواهرجي" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكي ولبلبة، وأحمد السعدني الذي يجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم، وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

ويعيش النجم محمد هنيدى حالة من الانتعاشة السينمائية، حيث قرر التركيز فى تقديم عدد كبير من الأعمال السينمائية التى تعاقد عليها مؤخرا، فيعود لاستكمال تصوير فيلمه المؤجل من العام الماضى «كينج سايز» الذى تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا، كما يبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل تصوير فيلم «المرعى» الذى يجسد خلاله شخصية رجل صعيدى.