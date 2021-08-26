إزالات فورية في المهد لتعديات البناء العشوائي على الأراضى الزراعية بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد حملة لإزالة حالة تعدٍ بمساحة 250 متر على أرض أملاك الدولة بقرية السعدية التابعة للوحدة المحلية بالعباسية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم إلى المحاكم العسكرية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالسماعنة ومسؤلي الجمعية الزراعية والقسم الهندسي بالوحدة بتنفيذ إزالة عبارة عن سور من ثلاث جهات على مساحة 625 م2 بقرية السماعنة ، وتم تحرير محضر بالواقعة ضد المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة إزالة لحالتين ببندر بلبيس عبارة عن مبني بالدبش الأبيض ببندر بلبيس طريق أبو سمران خلف أرض الزاهد على مساحة 100 متر، كما تم إزالة مبنى بالطوب الأحمر ببندر بلبيس طريق أبو سمران خلف ارض الزاهد على مساحة 30 متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص داخل نطاق المحافظة وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وفى سياق متصل ،شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصمية ومسؤلي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقرية الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لتنفيذ قرار الإزالة رقم 142 و67 لسنة 2020 لعقار مخالف بشارع النقراشى وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.