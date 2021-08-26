ندوة توعوية للتعريف بأهمية لقاح فيروس كورونا بسيوة

قال العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، في بيان إعلامي له، اليوم الخميس، بأنه تم تنفيذ ندوة توعوية بقاعة الاجتماعات بمجلس المدينة لمديري الإدارات والعاملين برئاسة المركز، وذلك للتعريف بأهمية لقاح فيروس كورونا والإجابة على الإستفسارات الخاصة باللقاحات ودورها الهام في حماية الفرد والمجتمع من فيروس كورونا.

وأكد رئيس مدينة سيوة أن تنفيذ الندوة تأتي بالتعاون مع مكتب صحة سيوة بحضور عادل نصر ممثل مكتب الصحة، وذلك لسلامة وصحة الجميع والحد من انتشار الفيروس.

مركز ومدينة سيوة

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح، ومن منطلق حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وكان قد عقد الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بمديرية الشئون الصحية ، بحضور مدير إدارة المستشفيات، ومدير عام الشئون المالية والإدارية.



وناقش وكيل صحة مطروح خطة العمل بالمديرية الفترة القادمة وآليات التطبيق بالإضافة إلى المعوقات التي تؤثر على انتظام العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، وبعض المقترحات لتطوير أداء العمل.

مركز ومدينة سيوة

ووجه وكيل صحة مطروح بالتنسيق الكامل والمستمر بين مديري الإدارات لحسن سير العمل، وتذليل كافة العقبات، ومعالجة أي سلبيات تؤثر على انتظام سير العمل من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة.



وتفقد وكيل صحة مطروح، مركز تطعيم لقاح كورونا للمسافرين بمدينة مرسى مطروح، حيث اطمئن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أول يوم لبدء العمل وتوافد المواطنين.

وقال الدكتور محمد على وكيل وزارة الصحة في مطروح، إنه تم اليوم افتتاح مراكز تطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك 4 منافذ ثابتة في مدن مرسى مطروح والحمام والضبعة وسيوة، وذلك لتطعيم الراغبين في السفر بلقاح "جونسون" .

وأوضح وكيل صحة مطروح أن جاء افتتاح مراكز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا من أجل تطعيمهم لتسهيل إجراءات السفر واستخراج شهادات السفر المعتمدة.

