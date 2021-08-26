برلماني: إشادة صربيا بالعاصمة الادارية دليل على عظمة المشروع ونجاحه

اعتبر النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، إبداء الوفد الصربي إعجابه الشديد بفكرة مشروع العاصمة الإدارية والفوائد المتعددة التي تعود على المواطن والدولة بإنشائها، وكذلك بحجم الإنجاز وسرعة التنفيذ والتصميم الذي مزج بين الحضارة الفرعونية والحداثة، بمثابة دليل قاطع على عظمة هذا المشروع القومي العملاق ونجاحه وتحقيقه لجميع أهدافه.

ووجه "المير" في بيان، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الفكرة العبقرية في إطلاق هذا المشروع الذي يعتبره واحداً من أعظم الإنجازات لمصر وشعبها.

كما وجه التحية والتقدير لكل من ساهموا فى العمل ليلاً ونهاراً داخل هذا المشروع من القيادات التنفيذية والمهندسين والمعماريين والفنيين والعمال المصريين الشرفاء، مؤكداً أن التاريخ سيثبت للجميع الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر .

وكانت العاصمة الإدارية قد استقبلت وفداً رفيع المستوى من جمهورية صربيا يترأسه نيكولا سيلاكوفيتش، وزير خارجية جمهورية صربيا، وكان استقبالهم اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية.

وبدأت الزيارة باجتماع مع اللواء أحمد زكى عابدين، وتم تقديم عرض عن العاصمة الإدارية الجديدة، وأهم المشاريع المقامة فيها ونسب التنفيذ للمشاريع المختلفة والشركات المصرية التى تسهم فى إنجاز هذا المشروع الضخم، كما تطرق النقاش إلى دراسة انتقال سفارة جمهورية صربيا إلى الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب الاجتماع تفقد الوفد أرض المشروع وزيارة مبنى مجلس الوزراء والحي الحكومي والبرلمان الجديد ومجلس الشيوخ والكاتدرائية كما تم الاستماع إلى عرض تقديمي لكل مشروع.