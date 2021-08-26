الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: إشادة صربيا بالعاصمة الادارية دليل على عظمة المشروع ونجاحه

مجلس النواب
مجلس النواب

اعتبر النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، إبداء الوفد الصربي إعجابه الشديد بفكرة مشروع العاصمة الإدارية والفوائد المتعددة التي تعود على المواطن والدولة بإنشائها، وكذلك بحجم الإنجاز  وسرعة التنفيذ والتصميم الذي مزج بين الحضارة الفرعونية والحداثة، بمثابة دليل قاطع على عظمة هذا المشروع القومي العملاق ونجاحه وتحقيقه لجميع أهدافه.

ووجه "المير" في بيان، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الفكرة العبقرية في إطلاق هذا المشروع الذي يعتبره واحداً من أعظم الإنجازات لمصر وشعبها.

كما وجه التحية والتقدير لكل من ساهموا فى العمل ليلاً ونهاراً داخل هذا المشروع من القيادات التنفيذية والمهندسين والمعماريين والفنيين والعمال المصريين الشرفاء، مؤكداً أن التاريخ سيثبت للجميع الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر .

وكانت العاصمة الإدارية قد استقبلت وفداً رفيع المستوى من جمهورية صربيا يترأسه نيكولا سيلاكوفيتش، وزير خارجية جمهورية صربيا، وكان استقبالهم اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية.

وبدأت الزيارة باجتماع مع اللواء أحمد زكى عابدين، وتم تقديم عرض عن العاصمة الإدارية الجديدة، وأهم المشاريع المقامة فيها ونسب التنفيذ للمشاريع المختلفة والشركات المصرية التى تسهم فى إنجاز هذا المشروع الضخم، كما تطرق النقاش إلى دراسة انتقال سفارة جمهورية صربيا إلى الحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب الاجتماع تفقد الوفد أرض المشروع وزيارة مبنى مجلس الوزراء والحي الحكومي والبرلمان الجديد ومجلس الشيوخ والكاتدرائية كما تم الاستماع إلى عرض تقديمي لكل مشروع.

وزير خارجية الوفد العاصمة الإدارية مجلس النواب الرئيس السيسي العاصمة الحضارة الفرعونية المهندسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

فى خدمتك.. خطوات حجز مكان لركن سيارتك أمام المنزل والأوراق المطلوبة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

وزيرة الهجرة: توجيهات رئاسية بربط أبناء مصر فى الخارج بوطنهم الأم

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسعى لدفع العلاقات بين إسرائيل وأمريكا خلال اجتماعه مع بايدن

بعد اجتماع بينيت.. البنتاجون: ملتزمون بأمن إسرائيل.. وناقشنا تهديدات «النووى الإيرانى»

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة