خالد الصاوي يروج لفيلم «200 جنيه» بنشر «البوستر» على حسابه

روج الفنان خالد الصاوي لفيلم “200 جنيه”، المطروح حاليا في جميع دور العرض السينمائية، بوضع “بوستر” الفيلم عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقام الصاوي، اليوم الخميس، بتحديث صورة الغلاف الخاصة به على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ووضع بوستر الفيلم، الذي حمل صورا لأبطاله المشاركين به، وأبرزهم الفنانة إسعاد يونس وأحمد السقا وليلى علوي وهاني رمزي وأحمد رزق وغيرهم.

وقام الصاوي بنشر صور من العرض الخاص للفيلم الذي أقيم، أول أمس الثلاثاء، جمعته بعدد من الفنانين مثل إسعاد يونس، وليلى علوي، وهاني رمزي.

وأكد أن “200 جنيه” فيلم تجمعت فيه كل عوامل النجاح، مشيرا إلى أن الفيلم يقدم قصة رائعة تم إخرجها للجمهور ببراعة.

وعبر الصاوي عن سعادته بالتواجد في الفيلم مع الأبطال المشاركين، مشيرا إلى أن الفيلم مكتوب بشكل جيد للغاية، واعتمد على طريقة التشويق لجذب المشاهد.

وأكد أن عدة عوامل شجعته على دخول هذه التجربة بدون تردد، مثل الفكرة الجديدة التي يقدمها، والتعاون بين المؤلف أحمد عبد الله، والمخرج محمد أمين، بما لهما من تاريخ اجتذب النجوم لعمل من نوعية البطولة الجماعية، سواء كانت مشاهدهم فيه طويلة أم قصيرة.

ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العملة فئة 200 جنيه، منذ إصدارها وتأثيرها في المجتمع بمختلف فئاته وانتقالها من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم ليلى علوي وإسعاد يونس، وهاني رمزي، وآسر ياسين، وغادة عادل، وأحمد السعدني، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، ومحمد فراج، وأحمد رزق، تأليف أحمد عبد الله، إخراج محمد أمين.

وانتهى الفنان خالد الصاوي من تصوير فيلم “تماسيح النيل” من بطولته بمشاركة عدد من النجوم، ومن إخراج سامح عبد العزيز، ليدخل الفيلم مرحلة ما بعد الإنتاج، استعدادًا لإطلاقه بدور العرض السينمائية.

وينتظر طاقم فيلم تماسيح النيل للمخرج سامح عبد العزيز، الخطة النهائية لعرض الفيلم بعد الانتهاء من التصوير والمونتاج خلال الفترة القادمة.