الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يصدر قرارين بشأن تجنيس 42 مواطنا بالجنسية الأجنبية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 1379 لسنة 2021، بالإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وشمل قرار وزير الداخلية "يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا "أولهم يوسف محمد حيدر وأخرهم مينا نادي يوسف" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما أصدر وزير الداخلية، القرار رقم 1385 لسنة 2021، بالإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

1
وزير الداخلية يصدر قرارين بشأن تجنيس 42 مواطنا 

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وشمل قرار وزير الداخلية "يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا "أولهم عصام محمد حسن وأخرهم محمد محمد أحمد" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وكانت أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إجراءات وشروط طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك عبر موقعها الرسمي.

2
وزير الداخلية يصدر قرارين بشأن تجنيس 42 مواطنا 

إجراءات وشروط إذن التجنس بجنسية أجنبية

- يقدم الطلب بغرض الإذن المصري بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975.

- يقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانوني بتوكيل مباشر خاص مثبت به غرض تنازله عن الجنسية المصرية، كما يقبل من الوالد إذا كان الابن قاصرا.

- لا يعتبر من صدر بشأنه قرار وزاري بالإذن بالتجنس فاقدا للجنسية المصرية إلا بعد دخوله الفعلي في الجنسية الأجنبية.

الجنسية المصرية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الجنسية الأجنبية التجنس بالجنسية الاجنبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

فى خدمتك.. خطوات حجز مكان لركن سيارتك أمام المنزل والأوراق المطلوبة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

وزيرة الهجرة: توجيهات رئاسية بربط أبناء مصر فى الخارج بوطنهم الأم

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسعى لدفع العلاقات بين إسرائيل وأمريكا خلال اجتماعه مع بايدن

بعد اجتماع بينيت.. البنتاجون: ملتزمون بأمن إسرائيل.. وناقشنا تهديدات «النووى الإيرانى»

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة