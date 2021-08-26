وزير الداخلية يصدر قرارين بشأن تجنيس 42 مواطنا بالجنسية الأجنبية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 1379 لسنة 2021، بالإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وشمل قرار وزير الداخلية "يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا "أولهم يوسف محمد حيدر وأخرهم مينا نادي يوسف" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما أصدر وزير الداخلية، القرار رقم 1385 لسنة 2021، بالإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وزير الداخلية يصدر قرارين بشأن تجنيس 42 مواطنا

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وشمل قرار وزير الداخلية "يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا "أولهم عصام محمد حسن وأخرهم محمد محمد أحمد" المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وكانت أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إجراءات وشروط طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك عبر موقعها الرسمي.

وزير الداخلية يصدر قرارين بشأن تجنيس 42 مواطنا

إجراءات وشروط إذن التجنس بجنسية أجنبية

- يقدم الطلب بغرض الإذن المصري بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975.

- يقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانوني بتوكيل مباشر خاص مثبت به غرض تنازله عن الجنسية المصرية، كما يقبل من الوالد إذا كان الابن قاصرا.

- لا يعتبر من صدر بشأنه قرار وزاري بالإذن بالتجنس فاقدا للجنسية المصرية إلا بعد دخوله الفعلي في الجنسية الأجنبية.