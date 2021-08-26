مزايا جديدة.. تعرف على كيفية عمل خاصية البحث في «انستجرام»

تقوم خاصية البحث في "انستجرام" بفلترة الملايين من الحسابات والمنشورات لمساعدتك على تصفح المحتوى الذي يندرج ضمن اهتماماتك.

وتعد خاصية البحث خياراً يساعدك على الاستكشاف والعثور على محتوى يُلهمك بدءاً من فن الأظافر ومروراً بفن التصميم الداخلي إلى وصفات العشاء.

من خلال تسليط المزيد من الضوء على كيفية عمل خصائص “انستجرام”، قمنا بمشاركة كيف نقدم تجربة تصفح مخصصة لك، وذلك عبر خيارات "Feed" أو "Stories" أو "Reels" أو "Explore".

كيف نقوم بتصنيف نتائج البحث؟

تم إنشاء خاصية البحث لمساعدتك في العثور على الحسابات والمواضيع التي تهمك، وهي تختلف عن "Feed" أو "Stories" أو "Reels" أو "Explore" وذلك لأن مدخلاتك تساعدنا في معرفة ما يجب أن نعرضه لك. فمن خلال بحثك نعلم ما تود العثور عليه، وفي بعض الأحيان قد لا تجد نتائج مفيدة، لذلك من المهم بالنسبة لنا تصحيح هذا الأمر وعليه قمنا بتنظيم نتائج البحث بحيث تتناسب مع اهتماماتك - سواء أكان ما تبحث عنه هو صديق مقرّب أو مُنشئ محتوى تحبه، أو أفكار لصنع حلويات نباتية.

لنفترض أنك تود العثور على صور للفضاء بعد رؤية “القمر الأزرق”، عندما تقوم بالضغط على خانة البحث في صفحة "Explore" فإن أول ستراه هو عمليات البحث الأخيرة التي قمت بها. وبمجرد ما تقوم بإدخال كلمة "فضاء" سنعرض لك الحسابات والمقاطع الصوتية، وعلامات التصنيف"هاشتاق" والأماكن التي تتطابق مع كلمة بحثك. وفي هذه الحالة، ستظهر لك نتائج مثل: فضاء و#فضاء وذلك لأن كلمة بحثك "فضاء" توجد في أسمائها.

وإضافة إلى النص الذي تُدخله في البحث، نستعين بمعلومات من الحسابات وعلامات التصنيف "هاشتاق" والأماكن -التي تسمى المؤشرات- لترتيب نتائج البحث. أدناه أهم المؤشرات التي نستخدمها مرتبة حسب الأهمية:

النص الذي استخدمته في البحث. النص الذي تدخله في خانة البحث يُعد إلى حد كبير أهم مؤشرات البحث. نحاول مطابقة ذلك بأسماء المستخدمين ذات الصلة والسير الذاتية والتعليقات التوضيحية وعلامات التصنيف "هاشتاق" والأماكن.

نشاطك: يشمل ذلك الحسابات التي تتابعها، والمنشورات التي شاهدتها، وكيف تفاعلت مع الحسابات في الماضي. عادةً ما نعرض الحسابات وعلامات التصنيف "هاشتاق" التي تتابعها أو تزورها بمعدل أعلى من تلك التي لا تتابعها.

معلومات عن نتائج البحث. عندما يكون هنالك الكثير من النتائج المحتملة، فإننا ننظر أيضاً إلى مؤشرات مدى رواج المحتوى، يشمل ذلك عدد مرات النقر والإعجابات والمشاركات والمتابعات لحساب أو علامة تصنيف "هاشتاق" أو مكان معين.

كيف نساعدك على الظهور في نتائج البحث؟

نحن ندرك مدى أهمية ظهورك في نتائج البحث عندما قيام أصدقاؤك أو معجبوك بالبحث عنك. ولأننا نحرص على أن يكون من السهل على الآخرين العثور على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك نقدّم لك أدناه بعض أفضل الممارسات التي تساعدك على الظهور في نتائج البحث:

استخدم هوية واسم ملف تعريف ملائمين. يتم مطابقة نتائج البحث بالنص المُدخل. لذلك يُعد استخدام هوية واسم ملف تعريف أو اسم ملف شخصي مرتبط بمحتوى منشوراتك هو أفضل وسيلة تُمكنك من الظهور في عمليات البحث ذات الصلة.

إذا كان أصدقاؤك أو معجبوك يعرفونك باسم معين، فقم بتضمين هذا الاسم في اسم المستخدم أو ملف التعريف الخاص بك حتى تظهر لهم في نتائج البحث، أدرج الكلمات الرئيسية والمواقع ذات الصلة في سيرتك الذاتية.

ينطبق نفس المبدأ هنا. تأكد من أن سيرتك الذاتية تتضمن كلمات رئيسية تشير لك ولملفك الشخصي.

إذا كان حسابك يتقصر على موقع جغرافي محدد، في حال كانت صفحتك لنشاط تجاري صغير ، فإن مشاركة موقعك ضمن سيرتك الذاتية يمكن أن يسهل على الأشخاص المتواجدين في منطقتك العثور عليك.

استخدم في الوصف التوضيحي الكلمات الرئيسية وعلامات التصنيف "هاشتاق" ذات الصلة. لكي يظهر منشورك أثناء البحث، ضع الكلمات الرئيسية وعلامات التصنيف "هاشتاق" في الوصف التوضيحي، وليس في التعليقات.

كيف نساعدك على البحث بأمان؟

نتفادى أن تتضمن نتائج البحث كل من الحسابات والمنشورات وعلامات التصنيف "هاشتاق" التي تتعارض مع الإرشادات والتوصيات الخاصة بنا. ونقوم بذلك عبر عدة طرق.

فقد نعرض الحسابات التي تنشر رسائل غير مرغوب فيها أو تنتهك إرشاداتنا في أسفل نتائج البحث، وقد تضطر إلى إدخال اسم المستخدم كاملاً للعثور على تلك الحسابات.

كما أننا ندعم عمليات البحث عن الموضوعات الحساسة يإجراءات أمان إضافية لضمان عدم قيامنا بعرض محتوى ذي صلة قد تجده غير ملائم. يتم حذف الحسابات وعلامات التصنيف "هاشتاج" والمنشورات التي تنتهك إرشادات المجتمع الخاص بنا، من انستجرام بصورة تامة مما يمنعها من الظهور في البحث.

سنواصل جهودنا لجعل عملية البحث أكثر أماناً وذلك باستخدام حلول مثل الإشعارات التوضيحية المؤقتة لعمليات البحث عن أي محتوى حساس. لتقديم دعم إضافي توفر هذه الصفحات روابط لمصادر تم التحقق منها.

كيف نخطط لتحسين خاصية البحث؟

في الأصل تم إنشاء خاصية البحث لمساعدتك على تصفح Instagram.

وسنطلق قريباً سلسلة من التحسينات المصممة لزيادة الإلهام والاكتشاف. هذه التغييرات ستجعل من خاصية البحث الخاصة بـ"انستجرام" أكثر من مجرد طريقة للعثور على الحسابات وعلامات التصنيف “هاشتاج”.

نحن نتجه نحو تجربة تقديم صفحة كاملة من نتائج البحث، الأمر الذي سيسهل عليك التعمق أكثر في اهتماماتك.

كما نقوم بتوسعة قائمة الكلمات الرئيسية التي يمكنك استخدامها للبحث عن المحتوى.

ونحن نركز حالياً على الحصول على نتائج بحث عند إدخال كلمات رئيسية باللغة الإنجليزية، وفي المستقبل القريب سنضيف دعماً للّغات الأخرى.

نعمل أيضاً على تحسين نتائج البحث الخاصة بالاستكشاف.

على سبيل المثال، سيظهر لك البحث عن "فضاء" أيضاً الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالفضاء.

ويُفيد هذا بشكل خاص عندما لا يكون لديك اسم مستخدم أو علامة تصنيف “هاشتاج”.