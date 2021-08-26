وفاة 25 مواطنًا بسبب كورونا فى «بولينيزيا» الفرنسية

أكد وزير الصحة في جزر بولينيزيا الفرنسية "جاك رينال"، وفاة 25 مواطنا بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي يومي منذ بدء تفشي الجائحة.

وقالت وزارة الصحة في "بولينيزيا الفرنسية- حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس- إن معدل الإصابة بكورونا يبلغ 3357 حالة لكل 100 ألف نسمة في جزر "ويندوارد"، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في بولينيزيا.

وأضافت الوزارة أنه في جميع أنحاء بولينيزيا تم إدخال 321 شخصًا إلى المستشفى، بينهم 57 في العناية المركزة، موضحة أنه يتم إجلاء الحالات الخطيرة بواسطة طائرات مدنية أو عسكرية، أو مروحيات إلى مركز مستشفى "تاهيتي"و حيث يوجد به 39 سريرا للعناية المركزة والذي يوجد به بالفعل مصابون بكوفيد-19.