الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة 25 مواطنًا بسبب كورونا فى «بولينيزيا» الفرنسية

كورونا
كورونا

أكد وزير الصحة في جزر بولينيزيا الفرنسية "جاك رينال"، وفاة 25 مواطنا بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي يومي منذ بدء تفشي الجائحة.

وقالت وزارة الصحة في "بولينيزيا الفرنسية- حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس- إن معدل الإصابة بكورونا يبلغ 3357 حالة لكل 100 ألف نسمة في جزر "ويندوارد"، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في بولينيزيا. 

وأضافت الوزارة أنه في جميع أنحاء بولينيزيا تم إدخال 321 شخصًا إلى المستشفى، بينهم 57 في العناية المركزة، موضحة أنه يتم إجلاء الحالات الخطيرة بواسطة طائرات مدنية أو عسكرية، أو مروحيات إلى مركز مستشفى "تاهيتي"و حيث يوجد به 39 سريرا للعناية المركزة والذي يوجد به بالفعل مصابون بكوفيد-19. 

وزير الصحة في جزر بولينيزيا الفرنسية فيروس الجائحة كوفيد كورونا الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

وزيرة الهجرة: توجيهات رئاسية بربط أبناء مصر فى الخارج بوطنهم الأم

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

فى خدمتك.. خطوات حجز مكان لركن سيارتك أمام المنزل والأوراق المطلوبة

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

بعد اجتماع بينيت.. البنتاجون: ملتزمون بأمن إسرائيل.. وناقشنا تهديدات «النووى الإيرانى»

أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة